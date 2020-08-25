Анонс журнала "Вести в электроэнергетике" № 4 (108), 2020 г.

Четвёртый номер журнала открывается обсуждением темы перекрёстного субсидирования, которое включает репортаж с видеоконференции «Перекрёстное субсидирование в электроэнергетике России: от кризисного наследия к инструменту энергополитики», а также мнение эксперта о перекрёстном субсидировании цен в электроэнергетике, как факторе социальной политики государства, появившемся в нашей стране начиная с 90-х годов.

В рубрике «Рынки электроэнергии» опубликованы расчёты на оптовом и розничных рынках электроэнергии и мощности в период пандемии COVID-19, которые представлены специалистами АО «ЦФР» и Ассоциации «НП Совет рынка».

О принципах и направлениях построения новой цифровой электроэнергетики, которые были рассмотрены на вебинаре «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учётом опыта СИГРЭ», организованном НИК D2 «Информационные системы и телекоммуникации» СИГРЭ рассказывается в рубрике «В РНК СИГРЭ».

В традиционной рубрике «В НТС ЕЭС» публикуются материалы совместного заседания НТС НП «НТС ЕЭС» и Секции по проблемам надёжности и безопасности больших систем энергетики Научного совета РАН на тему: «Комплекс мероприятий, разработанный в рамках проекта модернизации газотурбинного двигателя ГТД-110».

В рубрике «Управление отраслью» представлена статья «Бесцеховая структура управления и промышленная безопасность предприятия»

Обеспечение надёжным и качественным электроснабжением возводимых социально значимых объектов столицы – важная и ответственная задача, которая реализуется энергетиками «Россети Московский регион», в том числе в рамках заключённых договоров на технологическое присоединения к сетям. Об этом сообщается в рубрике «Сетевой вектор».

ООО «НПО «Горизонт Плюс» предлагает приборы собственной разработки для измерения тока, напряжения и активной мощности. Преобразователи сертифицированы, внесены в Госреестр СИ РФ и представляют достойную замену импортным аналогам по соотношению цена/качество, рассказывается в рубрике «Электротехника».

«Молниезащита и современность: учёт восходящего лидера от наземного объекта». В данной статье в рубрике «Анализ и прогноз» рассматривается один из наиболее значимых для сегодняшней темы моментов – процесс формирования восходящего лидера от находящихся на Земле объектов.

«Опыт использования стационарных накопителей – технология проточных редокс-батарей». В статье затронуты вопросы развития рынка стационарных систем накопления энергии и развития технологии проточных батарей в России и мире. Приведены некоторые тренды развития рынка в условиях финансового кризиса и пандемии.

В рубрике «Альтернативная энергетика» публикуется статья «Водород как энергоноситель», в которой описываются разработка и поиск методов и технических средств экономии энергии и использования возобновляемых, экологически чистых её источников. Необходимы меры по сдерживанию потребления углеводородного топлива и поощрения использования ВИЭ, а также развитие термоядерной и водородной энергетики.

«Влияние коронакризиса на мировую энергетику – взгляд Мирового энергетического совета». Мировой энергетический совет провёл два раунда глобального опроса, посвящённого влиянию пандемии коронавируса на энергетику разных стран мира и перспективам дальнейшего развития отрасли. В ходе исследования МИРЭС разработал четыре сценария выхода из кризиса, информация о которых содержится в рубрике «Международный опыт».