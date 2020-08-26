Мы продолжаем делать нестандартную аналитику кабельной отрасли совместно с кабельным заводом "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в рамках специального проекта Expert Аналитика. Старт проекту был дан 16 июля, когда мы выпустили первый необычный отчет "ТОП-10 самых популярных марок кабеля в Российском интернете / июнь 2020". На этот раз мы решили проанализировать данные сервиса Тендеры RusCable.Ru, чтобы определить самые популярные марки, лучшее время для подачи заявок и постараться понять, как эффективно использовать возможности сервиса для всех представителей кабельной отрасли. Разобраться в потоке данных непросто. Требуется много времени на систематизацию, оценку и подготовку выводов. Именно поэтому Big Data кажется нам такой привлекательной. Где-то в "больших данных", возможно, скрывается то, что мы не можем заметить, оценить и оцифровать. Мы решили сделать это для Вас!

В рамках проекта мы стараемся делать аналитику простой и наглядной. Поэтому в отчетах нашлось место не только для чистых данных, но и выводов, которые можно сделать на их основе. Ну и конечно графика! Кто сказал, что цифры это скучно и неинтересно? Мы решились на эксперимент и разнообразили наш отчет стикерами с популярным сейчас в интернете сериалом "Лапенко". Получилось очень нестандартно для кабельного рынка, но кто сказал, что так нельзя? Данные от этого не менее полезные, а воспринимается все легче. Хотя, стоит заметить, что такая стилистика понравилась не всем. Поэтому, мы всегда рады получать от Вас обратную связь! Пишите на форуме, если у вас есть идеи, предложения и пожелания к проекту.

Теперь к новой аналитике! Что вы знаете про сервис RusCable Тендеры? А это 1872 заявки на кабель в год и это утро, которое начинается с просмотра этих заявок. В динамике мы проследили как сервис развивается и все больше компаний присоединяются и активно используют инструментарий для поиска поставщиков и покупателей. Нам удалось выделить "лучшее время" для тендеров. Им предсказуемо оказалось утро. А вот "самого лучшего дня" нет. Заявки и ответы на них поступают равномерно в течение недели. Поэтому, если у вас есть заявка на кабель или вы хотите продать свой кабель - то на тендерах это можно сделать в любой день недели (кроме выходных). Мы узнали много и об аудитории, вывели "сферического пользователя в вакууме" и узнали, сколько в среднем бывает позиций, ответов, предоржений в заявке. Например, оказалось, что средняя заявка на сервисе имеет длину в 5,7 км, что не так уж и мало и никак не похоже на розницу!

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Ну и специальное предложение!

Для всех новых компаний, которые еще не пользовались сервисом мы приготовили промокод на скидку 10% и специальный бонус. Все подробности внутри отчета, переходите по ссылке и регистрируйтесь на RusCable Тендеры!

P.S.

Видео о сервисе есть и в свежем выпуске шоу RusCable Review!