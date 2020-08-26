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ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” за цифровизацию

ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” за цифровизацию

26 августа 2020, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, МТС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Новости компании

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, МТС

 25 августа 2020 состоялась деловая встреча двух крупнейших компаний региона - ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” и ПАО «МТС».

На встрече в ходе обсуждения были затронуты вопросы по дальнейшему сотрудничеству как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе в области цифровизации и информационных технологий.

«С компанией МТС мы сотрудничаем давно на условиях взаимовыгодного предложения и использования услуг» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев. «Мы рассматривали не только предложения коллег по услугам телефонии, но и возможности цифровизации и автоматизации производства, хранения данных, услуги интернет связи, системы блокчейн. Со своей стороны, мы предложили МТС рассмотреть возможность производства необходимой кабельно-проводниковой продукции на нашем заводе. Мы готовы интегрировать новое оборудование на наше производство для выпуска специального кабеля в большом количестве и короткие сроки. Это и называется партнерская работа. Я думаю, что наша встреча будет иметь дальнейшее хорошее продолжение.»

«Мы находимся в одной лодке, потому что такие современные термины как цифровизация не просто слово, а насущная потребность бизнеса» - говорит директор филиала ПАО «МТС» в Орловской области Юрий Мочалов. «Очень радует, что ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” серьезно думает над этим вопросом и развивается в этом направлении. А мы как лидеры телекоммуникационного рынка России будем рады поспособствовать тем намерениям, которые есть у наших партнеров.»

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