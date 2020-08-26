ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” за цифровизацию

25 августа 2020 состоялась деловая встреча двух крупнейших компаний региона - ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” и ПАО «МТС».

На встрече в ходе обсуждения были затронуты вопросы по дальнейшему сотрудничеству как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе в области цифровизации и информационных технологий.

«С компанией МТС мы сотрудничаем давно на условиях взаимовыгодного предложения и использования услуг» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев. «Мы рассматривали не только предложения коллег по услугам телефонии, но и возможности цифровизации и автоматизации производства, хранения данных, услуги интернет связи, системы блокчейн. Со своей стороны, мы предложили МТС рассмотреть возможность производства необходимой кабельно-проводниковой продукции на нашем заводе. Мы готовы интегрировать новое оборудование на наше производство для выпуска специального кабеля в большом количестве и короткие сроки. Это и называется партнерская работа. Я думаю, что наша встреча будет иметь дальнейшее хорошее продолжение.»