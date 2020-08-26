Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в составе делегации заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова принял участие в торжественной церемонии запуска малотоннажного СПГ-завода мощностью 40 тыс. тонн в год компании «НОВАТЭК-Челябинск».

Создание условий для развития в России переработки газа с наиболее высокой добавленной стоимостью является одним из приоритетов отраслевой политики Минэнерго России, подчеркнул Павел Сорокин в ходе церемонии открытия.

«Своим примером, создавая новые производства, компания «Новатэк» и Челябинская область задают направление движения для других регионов. СПГ в качестве газомоторного топлива – это новое прогрессивное веяние, которое позволит существенно сократить выбросы, улучшить экологическую обстановку, позволит бизнесу и транспортным компаниям сэкономить на доставке. Мы ставим перед собой цель развить сеть крио-АЗС, которые в перспективе охватят все основные автомагистрали России. Потенциал нашей страны по всему СПГ-сегменту составляет более 120 млн тонн в год», - сказал замглавы Минэнерго России.

По итогам церемонии открытия Павел Сорокин наградил победителей конкурса детского рисунка топливно-энергетического комплекса «Энергия Победы», приуроченного к 75-ой годовщине Победы в ВОВ.

В ходе поездки заместитель главы Минэнерго России также принял участие в совещании по развитию рынка малотоннажного СПГ и соверщенствованию нормативно-правового регулирования производства и использования СПГ для газификации и в качестве моторного топлива в Российской Федерации.