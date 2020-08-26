Британская энергокомпания SSE Thermal совместно с местным партнерством предпринимателей региона Хамбер (Humber Local Enterprise Partnership, LEP), а также семью другими крупными предприятиями, разрабатывает комплексный план по созданию первого в мире промышленного безуглеродного кластера в регионе Хамбер – Humber Cluster Plan. Реализация плана продемонстрирует возможность достижения нулевого уровня выбросов углерода к 2040 г.

Компании-участники Humber Cluster Plan направили в Инновационное агентство Великобритании (Innovate UK) предложение о совместном финансировании плана в рамках правительственной программы по финансированию декарбонизации промышленности (UK Government’s Industrial Decarbonisation Challenge Fund scheme). В случае одобрения предложения Humber Cluster Plan будет действовать как дорожная карта при проведении крупномасштабной декарбонизации региона, определяя приоритетность краткосрочных инвестиций и возможности расширения инфраструктуры использования водорода, а также технологий улавливания и хранения углерода (carbon capture and storage, CCS).

Регион Хамбер – крупный промышленный центр, самый углеродоемкий, а также один из наиболее подверженных климатическим воздействиям из-за риска наводнений в Великобритании. Декарбонизация региона поможет сохранить тысячи рабочих мест по мере перехода Великобритании к экономике с нулевыми выбросами углерода.

Восемь компаний, участвующих в заявке на финансирование Humber Cluster Plan – SSE Thermal, Equinor, Drax, National Grid Ventures, Centrica, VPI Immingham, British Steel и Phillips 66, – представляют стратегически важные промышленные сектора в регионе Хамбер, включая нефтеперерабатывающую промышленность, металлургию и энергетику. Так, SSE Thermal, которая стремится создать в регионе крупный центр чистой энергетики, уже строит на месте выведенной из эксплуатации угольной станции газовую ТЭС Keadby 2 мощностью 840 МВт, которая станет самой чистой и эффективной газовой электростанцией Великобритании. Ввод ТЭС Keadby 2 в эксплуатацию запланирован на 2022 г. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект строительства к середине 2020-х гг. на этом же участке парогазовой электростанции (ПГЭС) Keadby 3 мощностью 900 МВт, которая может стать первой декарбонизированной ПГЭС в Великобритании.

Ожидается, что решение по заявке на финансирование Humber Cluster Plan будет принято осенью, а его реализация начнется в январе следующего года.

Официальный сайт SSE