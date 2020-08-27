О взаимодействии «Россетей» с ОПК рассказал заместитель генерального директора компании Константин Михайлик, который выступил на круглом столе «Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов» на международном форуме «Армия-2020» в подмосковной Кубинке.

«Мы активно сотрудничаем с организациями ОПК в различных сферах от производства электротехнического оборудования до кибербезопасности. Получается синергия – «Россети» имеют доступ к актуальным российским технологиям, а предприятия ОПК могут наладить выпуск востребованной рынком гражданской продукции. Например, благодаря партнёрству «Россетей» и Госкорпорации «Ростех», в России началось полномасштабное производство интеллектуальных приборов учёта электроэнергии на отечественной компонентной базе», – отметил Константин Михайлик.

Также основные направления сотрудничества с ОПК:

информационная безопасность;

мониторинг и диагностика оборудования;

реализация проектов «Цифровая подстанция»;

автоматизация технологического управления, телемеханика;

мониторинг линий электропередачи, в том числе с использованием БПЛА.

Наиболее эффективные реализованные кейсы взаимодействия «Россетей» с ОПК: внедрение систем обнаружения и предупреждения компьютерных атак (СОПКА), поставка устройств телеметрии гололёдных нагрузок, интеллектуальных приборов учёта, шкафов АИИС КУЭ, телемеханики ТП, ваккумных выключателей и комплектных трансформаторных подстанций.

Мероприятие организовано при участии Комиссии по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения Союза машиностроителей России, которую воглавляет Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор «Россетей» - член Бюро организации Андрей Муров.

Основная площадка форума – конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Кубинке, его электроснабжение обеспечивают «Россети Московский регион». На время форума (с 23 по 28 августа) организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала на подстанции 110 кВ «Кубинка» и мобильного звена на двух закрытых распредпунктах 10 кВ, построенных для подачи мощности на сетевые объекты центра «Патриот».