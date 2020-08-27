Национальное агентство водных ресурсов Сингапура (Public Utilities Board, PUB)* и Sembcorp Floating Solar, дочерняя компания Sembcorp Industries (Sembcorp)**, приступили к строительству плавучей фотоэлектрической СЭС пиковой мощностью 60 МВт на водохранилище Тенге (Tengeh Reservoir), расположенном на северной границе Сингапура и Малайзии***.

СЭС будет интегрирована с водоочистными станциями, находящимися в управлении PUB, и после ввода в коммерческую эксплуатацию, запланированного на 2021 г., ее выработка обеспечит около 7% годовой потребности в электроэнергии местных водоочистных станций, а в будущем разработчики не исключают использование объекта совместно с системой хранения электроэнергии. В мае 2020 г. между PUB и Sembcorp было подписано 25-летнее соглашение о закупке электроэнергии, вырабатываемой плавучей СЭС.

Проект предусматривает использование компонентов, позволяющих максимизировать выработку электроэнергии, минимизировать воздействие на окружающую среду, а также обеспечить 25-летний срок службы в климатических условиях Сингапура. СЭС будет оснащена фотоэлектрическими модулями с двойным стеклом, установленными на устойчивые к ультрафиолетовому излучению плавучие платформы, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Оптимизация производительности и контроль надежности работы электростанции осуществляются цифровой мониторинговой платформой с защищенными камерами для видеонаблюдения в режиме реального времени и информационными панелями, позволяющими обслуживающему персоналу СЭС отслеживать такие факторы окружающей среды, как скорость ветра, мощность ультрафиолетового излучения и температуру окружающего воздуха. Возможности системы мониторинга также позволяют обнаружить потенциальный перегрев солнечных панелей и опасность их возгорания. Обслуживающий персонал сможет удаленно контролировать состояние объекта посредством мобильного приложения. При необходимости могут быть оперативно развернуты бригады технического обслуживания.

Солнечная энергия является наиболее рентабельным из ВИЭ-ресурсов для Сингапура, но сооружение крупных СЭС затруднено из-за плотной городской застройки и ограниченности пригодных для данных целей площадей. В соответствии с концепцией, реализуемой PUB, обширные водоемы и водохранилища будут использоваться в том числе и для выработки электроэнергии. Проведенные испытания СЭС и экологические исследования подтвердили минимальное влияние плавучих солнечных панелей на качество воды и биоразнообразие водохранилища.

Официальный сайт PUB

* Государственный орган при Министерстве окружающей среды и водных ресурсов Сингапура, отвечающий за комплексное управление водосбором, водоснабжением и использованием воды.

** Sembcorp Industries (Sembcorp) – международная группа компаний, специализирующаяся на проектах по развитию энергетики, морского и городского строительства. Sembcorp владеет энергетическими объектами суммарной мощностью порядка 12 600 МВт, включая более 2 800 МВт на базе ВИЭ. Общие активы Sembcorp составляют около $16,8 млрд, количество сотрудников – более 7 000 чел.

*** Подробная информация о технических деталях проекта доступна по ссылке: https://www.pub.gov.sg/sites/assets/PressReleaseAssets/SG_largest_floating_solar_PV_project_at_Tengeh_Infographics.jpg