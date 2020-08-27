Новое программное обеспечение "RAM mcc" с открытым прайсом!

ДКС выпустила программу для быстрого подбора и конфигурирования выкатных функциональных блоков системы "RAM mcc", предназначенной для организации электропитания, управления и защиты электродвигателей. Скачать ее можно с нашего сайта по следующей ссылке: https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/ConfMCC/Release/DkcConfigurator.exe

Инструкция пользователя также уже представлена на сайте ДКС: https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/ConfMCC/Release/Instruction.pdf

Новое ПО позволяет автоматизировать процесс проектирования и подготовки спецификации по НКУ с выкатными функциональными блоками.

Возможности программы "RAM mcc":

Подбор выкатных функциональных блоков, элементов конструкций и контактных групп; Графическое конфигурирование системы "RAM mcc"; Автоматическое формирование спецификации (по панелям и по группам, или же общим списком) и габаритного чертежа в формате *xlsx и *jpg; Возможность рассчитать бюджет проекта – в программе теперь можно увидеть актуальные цены на компоненты и оборудование; Наличие справочной информации: таблицы выбора габаритов выкатного блока, инструкций, в т.ч. инструкции по сборке систем, альбома типовых решений, каталога продукции.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс. Сформировав проект, клиент при помощи инструментов ПО может сразу отправить спецификацию специалистам компании ДКС для оценки бюджета проекта и сроков поставки. Оцените удобство программы "RAM mcc"!

Программное обеспечение позволяет конфигурировать и производить первичную оценку бюджета проекта только выкатных функциональных блоков системы "RAM mcc". При конфигурировании НКУ без применения системы "RAM mcc" расчет будет некорректным. Для таких задач необходимо применять ПО RAM cube.

Если у вас есть замечания, предложения или пожелания по работе и функционалу программ и плагинов ДКС, вы можете сообщить их по электронной почте: ramcube@dkc.ru.