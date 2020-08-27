Новое программное обеспечение "RAM mcc" с открытым прайсом!

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27 августа 2020, 09:45
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
ДКС выпустила программу для быстрого подбора и конфигурирования выкатных функциональных блоков системы "RAM mcc", предназначенной для организации электропитания, управления и защиты электродвигателей. Скачать ее можно с нашего сайта по следующей ссылке: https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/ConfMCC/Release/DkcConfigurator.exe
Инструкция пользователя также уже представлена на сайте ДКС: https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/ConfMCC/Release/Instruction.pdf
Новое ПО позволяет автоматизировать процесс проектирования и подготовки спецификации по НКУ с выкатными функциональными блоками.
Возможности программы "RAM mcc":
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс. Сформировав проект, клиент при помощи инструментов ПО может сразу отправить спецификацию специалистам компании ДКС для оценки бюджета проекта и сроков поставки. Оцените удобство программы "RAM mcc"!
Программное обеспечение позволяет конфигурировать и производить первичную оценку бюджета проекта только выкатных функциональных блоков системы "RAM mcc". При конфигурировании НКУ без применения системы "RAM mcc" расчет будет некорректным. Для таких задач необходимо применять ПО RAM cube.
Если у вас есть замечания, предложения или пожелания по работе и функционалу программ и плагинов ДКС, вы можете сообщить их по электронной почте: ramcube@dkc.ru.
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