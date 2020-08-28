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Чилийская AES Gener планирует построить гибридный энергокомплекс в составе ВЭС, СЭС и накопителей энергии мощностью 863 МВт

Чилийская AES Gener планирует построить гибридный энергокомплекс в составе ВЭС, СЭС и накопителей энергии мощностью 863 МВт

28 августа 2020, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЧИЛИ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Чилийская компания AES Gener подала в Агентство по экологической оценке (Environmental Assessment System, SEA) заявку на разработку проекта сооружения гибридного энергокомплекса Parque Terra Energia Renovable мощностью 863 МВт, который планируется разместить в районе коммуны Тальталь (Taltal) в провинции Антофагаста (Antofagasta).

Проект включает строительство ВЭС мощностью 350 МВт (50 ветряных турбин по 7 МВт каждая), СЭС мощностью 513 МВт и двух емкостных накопителей энергии. Инвестиции компании в проект составят $ 750 млн, а строительство Parque Terra Energia Renovable планируется начать в 2022 г.

В апреле 2020 г. акционеры AES Gener (включая американскую корпорацию AES с долей в 66%) одобрили увеличение капитала компании на $ 500 млн, чтобы помочь AES Gener инвестировать $ 1,8 млрд в дальнейшее развитие ветряных и солнечных генерирующих мощностей и увеличение мощности ВИЭ-генерации в Чили и Колумбии суммарно до 1 600 МВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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