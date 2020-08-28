На Дальнем Востоке обустраивают завод по переработке минтая

Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на сооружение внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения для завода по переработке минтая, который будет работать в городе Большой Камень. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение.

В Большом Камне создана одна из дальневосточных территорий опережающего развития - экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Здесь же располагается ДВЗ «Звезда» - единственное на Дальнем Востоке предприятие, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей с ядерными энергетическими установками. Группа компаний «Доброфлот» завершила строительство завода по переработке минтая, объем производства которого составит более 110 тонн готовой продукции в сутки — филе, фарша, рыбной муки и рыбьего жира. На предприятии, которое вскоре будет запущено в эксплуатацию, создается 1300 новых рабочих мест.

Проектными решениями, одобренными Дальневосточным филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство внеплощадочных сетей водопровода и канализации для нужд завода. Для обеспечения хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения протянут в две нитки водопровод общей длиной 8947,98 м пропускной способностью 127,69 литров в секунду.

Для отведения сточных вод проложат две нитки самотечных сетей канализации общей длиной 32,64 м. и две нитки напорных сетей канализации общей длиной 7394,13 м пропускной способностью 38,49 литров в секунду. Кроме того, планируется сооружение двух канализационных насосных станций производительностью 135 м³/час каждая.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Генеральная проектная организация - ООО «Новая Архитектура».

Фото: Доброфлот