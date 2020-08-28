Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на развитие трубопроводной системы Ваделыпского и Западно-Салымского месторождений компании «Салым Петролеум». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Западно-Салымское месторождение, один из ключевых активов российско-голландской добывающей компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», было открыто в 1987 году в границах Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Извлекаемые запасы нефти составляют 96 млн тонн по категории С1+С2. Бурение первой эксплуатационной скважины на Западно-Салымском месторождении было начато в апреле 2004 года, промышленная эксплуатация ведется с 2005 года.

Ваделыпское месторождение, открытое на Салыме в 1989 году, введено в разработку в 2006 году. Его извлекаемые запасы по категории С1+С2 достигают 18 млн тонн. Акционеры «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» на паритетных началах - голландский концерн Royal Dutch Shell и российская компания «Газпром нефть».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по развитию трубопроводной системы Западно-Салымского и Ваделыпского месторождений. На промысловых площадках в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируется подземная прокладка трех трубопроводов общей протяженностью 32 километра, предназначенных для транспорта продукции скважин по проектируемым нефтегазосборным сетям.

Помимо трубопроводов на территории Западно-Салымского и Ваделыпского месторождений построят воздушные линии электропередач ВЛ 6кВ и волоконно-оптовые линии связи для обеспечения надежности систем связи и устойчивой работы объектов на узлах обслуживания трубопроводов.

Участок строительства находится в 133 км от Нефтеюганска и в 29 км от поселка Салым и железнодорожной станции Салым.

Проектная организация – ООО «Югранефтегазпроект».

Фото: Салым Петролеум