Компания «Россети Юг» обеспечила электроэнергией новый Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты», который был возведен под Таганрогом Ростовской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Энергоснабжение одного из самых масштабных мемориальных сооружений в регионе потребовало более 1 МВт мощности. Она необходима для стабильной работы самого музея, установленного в нем электронного оборудования, электроснабжения и освещения зданий, прилегающей парковой зоны. Общая площадь экспозиции составляет около 20 га.

«Россети Юг» осуществила технологическое присоединение музейного комплекса к своим сетям, а для подключения парковой зоны построила 240 метров кабельно-воздушной линии. Чтобы не ограничивать дорожное движение на время проведения работ и не повреждать полотно автотрассы, кабельную линию проложили методом горизонтально направленного бурения – «прокол» под полотном автодороги.

Мемориал создали на добровольные пожертвования. При этом собирали не только деньги, но и предметы и материалы военных лет. На открытой интерактивная площадке посетители увидят макеты и технику времен Великой Отечественной, блиндажи и окопы. Во внутренней экспозиции будут доступны 11 выставочных комплексов, конференц-зал и виртуальная лаборатория, где можно будет ощутить себя механиком, наводчиком или командиром танка Т-34, или пилотом штурмовика Ил-2.

«Компания «Россети Юг» с особым уважением присоединилась к подготовке к открытию этого комплекса. Информации о Миус-фронте не так много, хотя это была одна из самых кровопролитных битв. Освобождение Таганрога сорвало планы захватчиков по переброске немецких войск с Миуса и поставило точку в длительной оккупации Ростовской области. В нашей компании ценят и чтут традиции патриотического воспитания и преемственности. Именно поэтому наши активисты вместе с Советом ветеранов уже несколько лет участвуют в архивной и поисковой работе, доводят до молодых сотрудников неизвестные факты об этих ожесточенных боях, проходивших не так далеко от южной столицы», - рассказал генеральный директор компании Борис Эбзеев.

Музейный комплекс возвели рядом с существовавшим с 1980 года Мемориалом Славы, посвященном прорыву немецкого «Миус-фронта» и освобождению Таганрога. Многие годы в отечественной истории и литературе сведения о боях и потерях на Миусе скрывались, а значение Миус-фронта, который сами бойцы называли, «маленький Сталинград», оставалось недооцененными и неизвестным основной массе россиян. Обновленный мемориальный комплекс увековечит память более 800 тысяч бойцов, ценой своей жизни отстоявших эти рубежи, сломивших сопротивление врага в августе 1943 года, впишет новые страницы в историю Великой Отечественной войны.