Бразильская энергокомпания BI Energia планирует построить шельфовую ВЭС мощностью 1,2 ГВт в муниципалитете Камосим (Camocim) штата Сеара (Ceará), расположенном на северо-востоке Бразилии. Общий объем инвестиций в проект составит $ 2,6 млрд.

На площадке ВЭС площадью 600 км2 планируется установить 100 ветровых турбин мощностью 12 МВт каждая. В рамках проекта по поручению Института по окружающей среде и возобновляемым природным ресурсам (Institute of Environment and Renewable Natural Resources, IBAMA) Бразилии будет подготовлена оценка воздействия ВЭС на окружающую среду (ОВОС). Ввод в эксплуатацию станции запланирован на 2022 г.

По состоянию на август 2020 г. на долю ветровой генерации приходится около 9% установленной мощности генерации Бразилии, проекты сооружения ветровой генерации мощностью свыше 4 ГВт находятся на стадии строительства, а еще 33,8 ГВт – на стадии разработки.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata