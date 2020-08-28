В Индии планируется построить ГАЭС Kundah мощностью 500 МВт

Австралийская проектно-инжиниринговая фирма SMEC, специализирующаяся в области строительства гидроэнергетических объектов, была привлечена разработчиком проекта ГАЭС Kundah – индийской компанией Megha Engineering & Infrastructures Limited (MEIL) – для выполнения инженерных работ и оказания услуг по ведению проекта.

Проектная мощность новой ГАЭС составит 500 МВт (4 турбины по 125 МВт). Владельцем активов и инициатором проекта является государственное агентство Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd. (TANGEDCO). Планируется, что ГАЭС, которая должна быть размещена в горах Нилгири в штате Тамилнад (Tamil Nadu), будет использовать в качестве верхнего и нижнего резервуаров существующие водохранилища соответственно на озерах Porthimund и Emerald. ГАЭС Kundah станет одной из крупнейших ГАЭС в штате.

В настоящее время 94% суммарной установленной мощности накопительных систем в мире обеспечивается ГАЭС. Индия обогнала Японию и стала пятой в мире по величине электроэнергии, производимой гидрогенерацией, установленная мощность которой превышает 50 ГВт.

Официальный сайт SMEC