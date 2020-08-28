Прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны России начался 28 августа, со вступлением в силу пакета федеральных законов о системе преференций в Арктике.

«Техническая возможность подачи заявки на статус резидента Арктической зоны появилась на сайте arctic-russia.ru 28 августа после полуночи по московскому времени, а регистрация открылась еще накануне. В личном кабинете у инвестора при поддержке сотрудников институтов развития будет возможность полностью отработать заявку, правильно сформировав пакет документов, и затем без проволочек в десятидневный срок стать резидентом Арктической зоны России и получить весь набор привилегий для ведения бизнеса», - рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Попасть в личный кабинет можно в разделе «Инвестору». Форма регистрации максимально упрощена и включает в себя базовую информацию о заявителе и планируемом инвестиционном проекте. Процедура регистрации стандартная: после заполнения и отправки анкеты предприниматель получит на указанную им электронную почту подтверждение о принятии заявки.

После прохождения регистрации, когда инвестору будет открыт доступ в личный кабинет, он получит полный спектр информации об услугах и сервисах, которыми сможет воспользоваться, а также возможность подать заявку на получение статуса резидента. Эта процедура также максимально упрощена. После нажатия кнопки «подать заявку» потенциальный резидент увидит алгоритм из трех простых шагов по формированию пакета документов (приложен полный перечень из 11 документов с формами для заполнения, включая саму заявку) и последним шагом станет его отправка. Статус заявки предприниматель сможет отслеживать в кабинете.

Как пояснил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, кабинет инвестора создан не только для упрощения процесса получения статуса резидента АЗРФ, это система «единого окна», которая позволяет инициаторам инвестпроектов в удобном формате взаимодействовать с Минвостокразвития и институтами развития Арктической зоны, оперативно получать ответы и помощь при выявлении проблем.

«Для подготовки к запуску работы кабинета инвестора Минвостокразвития заблаговременно начало проводить онлайн-консультации для представителей региональных властей арктических территорий и институтов развития, которые будут на местах работать с потенциальными резидентами. Консультации будут проводить и дальше. А в дальнейшем ответы на наиболее распространенные вопросы планируется разместить на сайте arctic-russia.ruв рубрике «Вопрос - ответ»», - пояснил Александр Крутиков.

Претендовать на статус резидента Арктической зоны могут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица (индивидуальные предприниматели), планирующие реализацию нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 миллиона рублей. Кроме того, у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов, организация не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

«Сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию арктического региона. Практически вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Самое главное – меняется принцип: если на предыдущем этапе государство само инвестировало в Арктику, причем в не очень больших объемах, то сейчас мы говорим о поддержке инвесторов и оказании содействия проектам в сфере экономики. Мы будем и дальше улучшать условия для ведения бизнеса, развивать экономику арктических территорий, потому что именно это позволит в дальнейшем улучшить условия жизни людей», - ранее говорил возглавляющий Государственную комиссию по вопросам развития Арктики вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. В подготовленный Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики пакет входят федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», связанные с его принятием изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ. Благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных километров с единым набором преференций, превосходящим лучшие европейские и азиатские.