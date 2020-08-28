Фельдшеры в небольших населенных пунктах Ростовской области смогут записывать пациентов на прием и вести историю болезней в рамках единой государственной системы в сфере здравоохранения, сообщает управление информационной политики правительства региона.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев во вторник ознакомился с ходом реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" на территории Ростовской области.

В рамках поездки он вместе с заместителем губернатора региона Василием Рудым и министром информационных технологий и связи области Германом Лопаткиным посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Новоперсиановка Октябрьского района.

"В течение двух лет в области будет подключено к высокоскоростному интернету 600 ФАПов и без реализации национального проекта "оптика" бы в ближайшей перспективе не зашла в такие небольшие населенные пункты", - приводятся в сообщении слова Рудого.

Отмечается, что теперь фельдшер может сам записать пришедших сельчан на прием к врачу в поликлинику центральной районной больницы, вести электронную историю болезни.

Новый модульный ФАП был установлен в хуторе Новоперсиановка в 2018 году. В нем есть процедурная и кабинет приема врача и все необходимое оборудование. Фельдшерско-акушерский пункт с декабря прошлого года обеспечен компьютером и доступом к интернету посредством волоконно-оптического кабеля.

Ранее сообщалось, что АО "Компания Транстелеком" (ТТК, принадлежит ОАО "Российские железные дороги") вложит свыше 980 млн рублей в обеспечение высокоскоростным доступом к интернету более 2 тыс. социально значимых объектов Ростовской области.

TTK эксплуатирует волоконно-оптическую сеть связи протяженностью более 76 тыс. км, оказывает услуги магистральной связи для операторов и крупных корпораций. По количеству абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте B2C ТТК входит в пятерку крупнейших операторов (после "Ростелекома", "ЭР Телекома", МТС и "Вымпелкома").