Компании Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля связи между Гонконгом и Лос-Анжелесом - власти США рекомендовали не прокладывать соединение из соображений безопасности, сообщает агентство Блумберг.

Проект Pacific Light Cable Network (PLCN) предполагал прокладку высокоскоростного кабеля между Гонконгом и Лос-Анжелесом через Тайвань и Филиппины общей протяженностью около 13 тысяч километров. Ранее Комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг США рекомендовал Федеральной комиссии связи страны отклонить заявку на прокладку кабеля из соображений национальной безопасности.

Отказаться от проекта рекомендовалось частично - в прокладке системы PLCN с Гонконгом. В обосновании решения комитет ссылался на "текущую ситуацию в области национальной безопасности, включая постоянные усилия правительства КНР по получению конфиденциальных персональных данных миллионов граждан США". При этом комитет не возражал против части заявки PLCN, направленной на соединение США, Тайваня и Филиппин, "которые не имеют никакой собственности в Китайской Народной Республике (КНР)".

Как сообщает агентство, Google и Facebook сразу подали новую заявку, которая теперь подразумевает соединение с Тайванем и Филиппинами. Гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co. из заявки исключили.

Представитель Google сообщил, что изначальная заявка была "отозвана, было подано пересмотренное заявление на части системы США-Тайвань и США-Филиппины".

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.

Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.