Как прошел международный форум "Армия – 2020"

Международный военно-технический форум «Армия - 2020» прошел в парке Патриот. За 7 дней организаторы провели более 20 конференций, круглых столов и панельных дискуссий, которые охватили 41 тематический раздел – от беспилотных и робототехнических комплексов до ядерно-оружейного комплекса. Для посетителей, далеких от технологических инноваций, была проведена масштабная демонстрационная программа.

Посетители форума могли посмотреть на работу танков, огнеметных и ракетных средств, самолетов, военной автомобильной техники. Для семей с детьми были организованы игровые пространства и культурная программа – танцы и песни в исполнении разных художественных коллективов. Местами для подвижных игр стали не только специально оборудованные горки для скалолазания, тиры и детские площадки, но и настоящая военная техника. Дети и бесстрашные взрослые могли взобраться на танк или военную машину, и даже посидеть на водительском месте. Очередей к этому «аттракциону» не было – на экспозиции было представлено более 150 единиц военной техники.

Ключевыми темами в этом году стали: авиакластер, кластер ВМФ, цифровизация, военная медицина, военное строительство, микроэлектроника, оборудование, материалы и комплектующие для ОПК, Инновационный клуб и диверсификация. Однако выставочная часть форума не ограничилась этими разделами – в выставке приняли участие более 1000 компаний разных профилей, которые представили 28 тысяч экспонатов, среди разделов и космические инновации, и энергетика, и радиотехнологии, и банковские займы, и производство военных катеров, продуктов питания, а также кабельной продукции.

Ее представляли такие компании, как «Сарансккабель» и Холдинг «Кабельный Альянс». К сожалению, стенды этих компаний были открыты только в дни работы Форума для специалистов (23-26 августа), в дни массового посещения возможности изучить новинки кабельной промышленности компании не предоставили.

Такая тенденция наблюдалась не только среди кабельных компаний – многие стенды в дни массового посещения оказались пустыми, а менеджеры на тех, что работали, мало что знали о продукции, которую представляли. Несмотря на это, в 2020 году на форуме было заключено рекордное, по словам генерала-майора Минобороны России Андрея Гончарова, количество государственных контрактов – 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники объемом свыше 1.16 трлн рублей. Видимо, «закрытые» дни выставки проходили совсем по-другому.

Контракты были заключены не только с армией России, но и с зарубежными партнерами. На Форум приехали представители 92 стран, что говорит о том, что отечественные военные технологии развиваются продуктивно. Как отметил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, постоянно увеличивающаяся популярность форума объясняется тем, что представляемые экспонаты «готовы к боевому применению в новом типе войн».

На портале RusCable.Ru есть целая фотогалерея с выставки “Армия-2020” - рекомендуем полистать.