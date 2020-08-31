Свежий, новый, интересный. RusCable Insider Digest

Наша редакция верна традициям и с началом новой рабочей недели выпустила свежий номер онлайн-журнала RusCable Insider Digest. Здесь собраны самые актуальные новости и материалы. Давайте смотреть, на что стоит обратить особое внимание.

RusCable.Ru продолжает делать нестандартную аналитику кабельной отрасли совместно с кабельным заводом "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в рамках специального проекта «Expert Аналитика». На этот раз анализу подверглись данные сервиса Тендеры RusCable.Ru, чтобы определить самые популярные марки, лучшее время для подачи заявок и постараться понять, как эффективно использовать возможности сервиса для всех представителей кабельной отрасли. Все подробности собраны на 4-6 страницах журнала.

При построении абонентских линий сетей доступа могут использоваться ССА-кабели или кабели из витых пар с омедненными токоведущими жилами (от англ. Сopper Сlad Aluminum). Перед потребителем таких кабелей встает ряд вопросов. Вот только некоторые из них: какой продукт лучше выбрать? Какими качествами он должен обладать? И на что вообще обращать внимание? Для облегчения поиска ответа на эти вопросы в журнале есть материал о пяти критериях, на соответствие которым должен проверяться каждый приобретаемый продукт.

В северных регионах, таких как Аляска, где световой день минимален в течение значительной части года, использование солнечной энергии кажется маловероятным, если не невозможным. Почти 85% земли в штате имеет хоть какой-то уровень вечной мерзлоты, и даже в южных регионах в зимние месяцы дневной свет минимален. Но есть такие солнечные фермы, которые доказали, что солнечная энергия может работать даже в самых неожиданных холодных и северных климатических условиях. Как это возможно, разбираемся на 12-13 страницах журнала.

О людях в науке существует множество стереотипов. Многие из них связаны с наследием прошлого и сейчас не имеют отношения к реальности. Как молодому ученому не споткнуться об устоявшиеся клише и найти свой уникальный путь в энергетике, на 18-19 страницах журнала большая беседа с научными сотрудниками Уральского энергетического института УрФУ Александрой Хальясмаа и Станиславом Ерошенко.

И как обычно новости короткой строкой, подборка материалов от ElektroPortal.ru, обзор эфира RusCable Live и рубрика “История отрасли”.

Кабельный бизнес

УНКОМТЕХ принял участие в форуме "Армия-2020"

Компания Balmoral разработала интегрированную систему защиты кабелей на морских ветровых энергоустановках

Компания Nexans заключила контракт на реконструкцию крупнейшей электростанции в Сербии

5 важных критериев, которые необходимо учесть перед покупкой ССА кабеля

ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” за цифровизацию

Кабель КРИОСИЛ — среди 100 лучших товаров России

Материалы RusCable.Ru

1872 заявки на кабель, которые вы уже упустили! Новый отчет Expert Аналитики

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Правительство утвердило Концепцию регулирования технологий ИИ и робототехники

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