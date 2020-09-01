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Миллиардный аукцион на поставку 68 троллейбусов выиграл завод из Башкирии

Миллиардный аукцион на поставку 68 троллейбусов выиграл завод из Башкирии

1 сентября 2020, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт 

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Уфимский трамвайно-троллейбусный завод стал победителем двух аукционов, объявленных Минтрансом Чувашии на поставку 68 троллейбусов сообщает Госслужба по тарифам.

Завод предложил выполнить заказ почти за 1 млрд 178,5 млн рублей, что на 5,9 млн рублей меньше первоначальной цены. Согласно условиям, подрядчик должен будет поставить до 15 декабря 52 низкопольных троллейбуса и 16 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Компания выпускает троллейбусы под маркой «Горожанин».

В аукционах также участвовало ООО «Торговый Дом «Транс-Альфа», но комиссия отклонила ее заявки. Компания пыталась оспорить отказ в УФАС по Чувашии, но безуспешно.

Все машины поступят в троллейбусные предприятия Чебоксар и Новочебоксарска. 12 машин с автономным ходом должны пойти на возобновление межмуниципального маршрута № 100 Чебоксары–Новочебоксарск», который был закрыт 1 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило Чувашии 1 млрд 172,6 млн рублей на закупку новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение в середине июля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Уфимский трамвайно-троллейбусный завод

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