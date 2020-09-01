Британская энергетическая компания SSE Renewables, специализирующаяся в строительстве объектов ВИЭ-генерации, подписала контракт с датским производителем ветрогенераторов Vestas на поставку ветровых турбин для ВЭС Viking Wind мощностью ≈443 МВт, расположенной на Шетландских островах (Shetland Islands) в 80 км от северного побережья Великобритании.

Согласно условиям контракта, ставшего крупнейшим в ветровой энергетике Европы, на ВЭС Viking Wind будет установлено 103 модернизированные ветровые турбины V117-4,2 мощностью 4,3 МВт. По заявлению Vestas, модернизированная ветровая турбина выдерживает экстремальные скорости ветра и имеет меньшую по сравнению с базовой моделью среднюю стоимость вырабатываемой электроэнергии.

Целью сооружения ВЭС Viking Wind – крупнейшей наземной ВЭС в Великобритании – является обеспечение надежного электроснабжения Шетландских островов, поскольку планируется вывести из эксплуатации в 2025 г. один из крупных местных источников электроснабжения – дизельную электростанцию Lerwick мощностью 66 МВт, которая эксплуатируется с 1953 г.*

По заявлению разработчика проектаSSE Renewables, выработка ВЭС Viking Wind составит 2 ТВт*ч в год, что достаточно для электроснабжения 500 тыс. домохозяйств и позволит сократить выбросы углерода на 500 тыс. т.

* В апреле 2020 г. регулятор в энергетике Великобритании Ofgem одобрил строительство кабельного HVDC соединения Shetland Link напряжением ±320 кВ и пропускной способностью 600 МВт. Общая протяженность соединения составит 260 км, из которых 250 км будет проложено по дну Северного моря. Shetland Link станет первой электрической связью между энергосистемами Великобритании и Шетландских островов. В июле 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Clean Energy Wire