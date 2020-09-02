С 1 сентября в режиме полного функционирования запущена единая система монитора инцидента и аварий на объектах ЖКХ (МКА ЖКХ), созданная по инициативе Минстроя России. Система заработала во всех 85 регионах России.

В тестовом режиме система функционировала в течение двух месяцев, в июле и августе. За это время была завершена организация информационного обмена с субъектами, отработан процесс работы в МКА ЖКХ.

На текущий момент в качестве операторов поставщиков данных подключены уже 748 муниципальных образований и 234 ресурсоснабжающие организации, в дальнейшем их число будет пополняться.

С сегодняшнего числа Минстрой России полностью переходит на получение информации из единой системы мониторинга, в том числе ежедневных автоматических уведомлений о полноте и корректности поставляемой данных.

«Проблема качества, объективности данных, особенно учитывая масштабы страны, долгое время преследовала сегмент ЖКХ. Не всегда удавалось получить объективные цифры по состоянию инфраструктуры в регионах. Теперь же, с запуском системы и с выпуском методических рекомендаций, которые ввели единый подход к определению масштаба и серьезности событий, мы сможем получать корректные и подробные данные по аварийности», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

«За короткий срок нам удалось запустить масштабный проект, который станет первым этапом преобразования отрасли, позволит сделать ее более прозрачной, понятной. Запуск системы решает вопрос оперативности — благодаря системе мы будем получать информацию об инцидентах и авариях по всей стране, а также отслеживать, контролировать устранение возникших проблем в режиме онлайн», — сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Оператором МКА ЖКХ выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ, который также будет оказывать методическую и технологическую поддержку пользователей.

Фото: ksp36.ru