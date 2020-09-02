Компания АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М» рассказала о предстоящих новинках выставки Wire 2020, которая пройдет 11-12 декабря в Дюссельдорфе.

Одна из основных тем выставки Wire этого года – ПТФЭ «Политетрафторэтилен», стратегический материал для медицины, аэрокосмической промышленности, автоматизации, автомобилестроения, и многих других областей промышленности. В этом году итальянский бренд оборудования ф. Macchine Speciali планирует представить на выставке очередную модель экструзионного пресса для ПТФЭ, который стал седьмым в серии и имеет максимальную производительность – 3000x106x100 (длина х диаметр х усилие прессования в тоннах) и является инновационным решением на рынке в своем сегменте.

Пресс, который входит в линию по производству фторопластовых трубок, применяется в том числе для изготовления фторопластовой ленты и кабеля.

Экструзия — это процесс, при котором предварительно сформованный фторопластовый порошок претерпевает трансформацию своей структуры в прессе – происходит формирование связующих волокон. Формирование волокон (фибр) может быть как однонаправленным, так и би-ориентированным, что превращает «аллотропный» исходный материал в материал с «изотропной» структурой в холодном состоянии.

Как сообщают представители АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М» составляющие компоненты установки могут быть адаптированы к потребностям Клиента и требованиям технического задания на готовый продукт.

Стали известны и основные технические характеристики новинки. Экструзионный пресс имеет механическую конструкцию, рассчитанную на максимальное давление прессования 100 тонн и рабочее давление 85 тонн.

Давление обеспечивается двигателем с двумя винтовыми передачами диаметром 100 мм. Мотор-редуктор с сервоприводом 4,5 кВт обеспечивает постоянную и контролируемую вытяжку в различных рабочих режимах. Простой в управлении производственный цикл контролируется ПЛК, который, в свою очередь, непрерывно синхронизируется с датчиками, контролирующими технологический процесс:

Внутренний контроль давления Дегазация Би-ориентация Контроль температуры

АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М», являясь официальным представителем оборудования ф. Macchine Speciali в России и СНГ уже сейчас сообщает о готовности начать производство и поставки оборудования.

Подробнее ознакомиться с новинкой можно будет на выставке Wire-2020 на стенде ф. Macchine Speciali (Зал 13/B50), а получить техническую консультацию и подробно обсудить возможности внедрения технологии на Вашем производстве вы можете уже сейчас со специалистами АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М».