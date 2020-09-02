Технология Single-pair Ethernet (SPE) (однопарный Ethernet) – это технология будущего. Однопарный Ethernet – инновационная технология связи для внедрения промышленного Интернета вещей. Эта технология позволяет без барьеров в режиме непрерывного реального времени передавать данные непосредственно к полевому уровню. С помощью кабеля с одной витой парой можно быстро и надёжно передавать большие объёмы данных со скоростью до 1 Гбит/с на расстояния до 1000 метров.

Два года тому назад компания LAPP представила первые однопарные Ethernet кабели. Однако до сих пор всё ещё нет единого подхода по отношению к стандартам на соединительные устройства.

В процесс стандартизации были внесены несколько предложений, которые в настоящее время конкурируют в стремлении завоевать симпатии потребителей. Компания LAPP приняла решение о присоединении к промышленной партнёрской сети SPE (SPE Industrial Partner Network), так как полагает, что существует насущная необходимость в единообразных стандартах передачи для того, чтобы как можно быстрее внедрить на предприятиях новую технологию промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things - IIOT).

Промышленная партнерская сеть SPE – первая точка взаимодействия для потребителей, которые хотят установить сети или устройства SPE. Эта партнерская сеть предоставляет четкие рекомендации о разработке будущих устройств промышленного Интернета вещей, управляет центральной информационной платформой и обеспечивает защиту инвестиций для пользователей, чтобы они могли полагаться на эту технологию в будущем.

Такое решение, как промышленная партнёрская сеть SPE, обладает самым большим потенциалом в этом отношении.

В настоящее время число участников выросло с 7 до 16. Все компании являются лидерами в своей технологической отрасли и специализируются в различных сферах, необходимых для укрепления и полноценного формирования экосистемы SPE. Общий фундамент обеспечивает международную стандартизацию инфраструктуры SPE согласно рекомендациям IEC 11801-x, IEEE 802.3 и IEC 63171-6, которые взяты за основу всеми участниками. 2020 год – год сети SPE. Присоединяясь к сети SPE, компания LAPP, глобальный лидер рынка интегрированных кабельных систем и соединительных технологий, стремится помочь новой технологии, наконец, прорваться через существующее в настоящее время господствующее направление в этой области. Однопарный Ethernet может в ближайшее время стать ценным дополнением к промышленному Ethernet, который в настоящее время является достаточно распространённым. Это объясняется тем, что кабели категории 5 и 7 слишком громоздки для подсоединения отдельных датчиков на полевом уровне на предприятиях. Однопарные Ethernet кабели являются более целесообразной альтернативой в этом случае. Вместо четырёх пар жил в этих кабелях всего одна. Это экономит до 75 процентов времени во время соединения жил, и, само собой разумеется, кабель с двумя жилами стоит меньше, чем кабель с восемью жилами. Эти кабели тоньше, поэтому занимают намного меньше пространства. Два года тому назад компания LAPP представила первые однопарные Ethernet кабели для промышленного применения. Сегодня их ассортимент расширился и включает также кабели для гибких кабель-каналов и кабели с сечением жил от AWG 26 до AWG 18.

Для компании LAPP здесь дело не только в кабелях. Семейная компания, базирующаяся в г. Штутгарт, Германия, также хочет предоставить своим потребителям комплексное решение для промышленной сети SPE. Однако для кабелей меньшего диаметра требуются соединители меньшего размера. На данный момент всё ещё нет единого стандарта на соединители. Это замедляет распространение новой технологии, поскольку несовместимые компоненты препятствуют её проникновению на рынок. Очень важно разработать стандарт, который поможет этим продуктам прорваться на рынок. Своим членством в промышленной партнёрской сети SPE компания LAPP поддерживает её внедрение. Основная цель этой группы компаний заключается в продвижении технологии SPE на основе стандартов IEEE 802.3 и IEC SC46C. В частности, промышленная партнёрская сеть SPE фокусируется на единообразном интерфейсе для устройств T1 Industrial в соответствии со стандартом IEC 63171-6, а также на SPE кабелях в соответствии со стандартом IEC 61156. В промышленном секторе сети Ethernet стандартизированы организациями пользователей для конкретных систем. PI – Profibus International для PROFINET и ODVA – Open DeviceNet Vendors Association для ETHERNET/IP уже создали рабочие группы, которые разрабатывают сценарии использования и спецификации системы для SPE в промышленном секторе.

Это ещё одна важная веха на пути стандартизированного монтажа и прокладки с учётом промышленных требований и, таким образом, дальнейшего продвижения этой технологии.

Преимущество технологии SPE состоит в том, что она открывает возможность для внедрения Ethernet сетей на всех уровнях пирамиды автоматизации, от уровня датчик/преобразователь непосредственно к облачному уровню. Ранее устройства от уровня датчик/преобразователь в большинстве случаев не были интегрированы непосредственно в сеть, они интегрированы через преобразователи сигнала или межсетевые шлюзы при помощи комплексного процесса.

Традиционный Ethernet часто был не экономичным для прямой интеграции датчика/преобразователя. Технология SPE может здесь помочь. Кабели с меньшим числом жил и меньшими размерами дают возможность использовать новые, более экономичные варианты соединений. Однако даже в шкафах управления (которые часто бывают очень ограничены в пространстве), технология SPE может помочь обеспечить экономическую эффективность путём сокращения пространства, требуемого для компонентов. Эта технология также позволяет осуществлять передачу на большие расстояния. Ethernet на основе медных витых пар в настоящее время ограничен длиной кабеля до 100 метров. SPE можно использовать на расстоянии 1200 метров. Эти возможности делают SPE исключительно важной технологией для «умных» предприятий и для реализации концепции Industry 4.0.