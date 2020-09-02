«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила обновление парка коммутационного оборудования подстанции 500 кВ «Холмогорская» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Стоимость проекта – 280 млн рублей. Замена шести воздушных выключателей высокого класса напряжения 500 кВ на современные элегазовые аналоги позволит повысить надежность электроснабжения дочерних предприятий «Газпрома», «Роснефти» и «НОВАТЭКа».

Реконструкция подстанции 500 кВ «Холмогорская» проводилась в течение трех лет. За это время были полностью заменены высоковольтные выключатели 500 кВ, которые являются основным коммутационным оборудованием. В случае возникновения короткого замыкания (КЗ) они прерывают ток, предотвращая выход из строя линий электропередачи и подстанционного оборудования.

Установлены высоконадежные элегазовые аппараты российского производства. Они проще в эксплуатации, чем масляные и воздушные аналоги, имеют длительный интервал обслуживания, могут отключать большие токи КЗ. Кроме того, использование элегазового оборудования способствует снижению вредного воздействия энергообъектов на окружающую среду.

Подстанция 500 кВ «Холмогорская» установленной мощностью 1878 МВА участвует в транзите электроэнергии Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2 – крупнейших тепловых электростанций России (занимают четвертое и первое место соответственно). Объект обеспечивает электроснабжение Пуровского района ЯНАО, где сосредоточено 45% нефтедобычи и 34% газодобычи Ямала.