На производственной базе Приокского РЭС появился новый памятный комплекс, посвящённый героям войны, которые после возвращения домой с Победой активно участвовали в восстановлении городов и сёл, строительстве промышленных предприятий, а также в создании инфраструктуры для обеспечения надёжного электроснабжения Калужской области.

Проявив волю и трудолюбие энергетики-фронтовики в течение 10 лет ввели в эксплуатацию важные электроэнергетические объекты, построили десятки тысяч километров линий электропередачи разного напряжения и в 1970 году закончили сплошную электрификацию всего региона. Чтобы увековечить память о них, в год 75-ой годовщины Великой Победы сотрудники Калугаэнерго и члены Совета ветеранов вместе работали над созданием нового мемориала.

Для открытия мемориала в Калуге собрались представители руководства области и города, руководители различных организаций и, конечно, ветераны-энергетики, а также работники предприятий электроэнергетического комплекса. Глава региона Владислав Шапша поблагодарил филиал Калугаэнерго за проделанную работу в сфере сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.

«Это наш святой долг передать нашим детям и внукам память и уважение к тем людям, кто воевал и победил. Тем, кто восстановил эту страну из руин и тем, благодаря кому наши дети 1 сентября идут с улыбками в школу под мирным небом. Спасибо, что храните эту память. Спасибо, что в юбилейный год Великой Победы нашли возможность создать на территории Калужской области ещё одно памятное место, к которому всегда будут приносить цветы», - отметил Владислав Шапша.

Право зажжения Огня Памяти, частицу которого специально привезли с Площади Победы, было предоставлено председателю Совета ветеранов Калугаэнерго Борису Кипелову.

«Это место, где начиналась большая энергетика Калужской области. В 1951 году калужский промышленный узел был подключён к единой энергетической системе Советского Союза - Мосэнерго. Вписать в историю имена тех, кто восстанавливал послевоенное народное хозяйство и работал на развитие электрических сетей - наш долг. Спасибо всем, кто помогал и участвовал в возведении этого памятника», - отметил Борис Кипелов.

Композицию памятного комплекса дополняет патриотичное граффити с изображением советсткого солдата и модель опоры линии электропередачи со светящимися проводами. На стене нового мемориала высечено 160 имён. Одно из них знакомо потомственному энергетику Михаилу Кукушкину не понаслышке. На стене славы увековечено имя его деда Александра Тихоновича Морозова. Он воевал в Калужской области в эскадрильи Нормандия-Неман, работал в калужских электрических сетях и передал своё дело по наследству.

«Мой отец Кукушкин Владимир Константинович также посвятил себя труду в энергетической отрасли и отработал в калужских электросетях 25 лет. А сейчас и я с гордостью продолжаю семейные традиции. Я сам в энергетике уже 28 лет, уверен, наша рабочая династия не прервётся», - отметил в благодарственной речи начальник службы линий электропередачи Калугаэнерго Михаил Кукушкин.

Знаменательным событием для энергетической отрасли в целом назвал открытие мемориала в Калуге генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».