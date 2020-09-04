 
За рубежом

Apple построит две крупнейшие ветряные турбины для обеспечения энергией своих ЦОД в Дании

Apple построит две крупнейшие ветряные турбины для обеспечения энергией своих ЦОД в Дании

4 сентября 2020, 17:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ДАНИЯ, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
153

Технологическая корпорация Apple объявила о планируемом строительстве двух крупнейших в мире береговых ветряных турбин недалеко от датского города Эсбьерг. Как сообщает новостной портал компании, вырабатываемая энергия будет поддерживать работу дата-центра Apple в Виборге, а ее излишки - направляться в датскую энергосеть.

"Борьба с изменениями климата требует принятия срочных решений, и наши планы относительно ЦОД в Дании - это ответ вызовам нового времени. Инвестиции в экологически чистую энергию способствуют росту инноваций, которые, в свою очередь, создают рабочие места и работают на благо общества", - сказала вице-президент Apple по охране окружающей среды Лиза Джексон.

Расположенные недалеко от датского города Эсбьерг 200-метровые турбины, как ожидается, будут вырабатывать до 62 ГВт ч электроэнергии в год - достаточное количество для обеспечения энергией почти 20 тыс. домохозяйств. Большая часть генерируемой энергии будет использоваться для питания центра обработки данных Apple в Виборге площадью 45 тыс. кв. м. В настоящее время этот дата-центр обеспечивает устойчивость сети и выполняет функции хранилища данных, а также поддерживает работу Apple App Store, Apple Music, iMessage, Siri и других сервисов в Европе.

Ожидается, что данная инициатива поможет Apple продвинуться к достижению цели по обеспечению углеродной нейтральности к 2030 г.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Побит рекорд нагрузки объектов ветровой и солнечной генерации, участвующих в национальном энергорынке Австралии
Первый энергоблок АЭС Барака в Абу-Даби начал поставки электроэнергии
В Словакии приступили к модернизации 1-го и 2-го энергоблока АЭС Моховце
В Греции вводятся новые правила лицензирования объектов ВИЭ-генерации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно