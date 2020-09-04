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4 сентября 2020, 17:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ДАНИЯ, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Технологическая корпорация Apple объявила о планируемом строительстве двух крупнейших в мире береговых ветряных турбин недалеко от датского города Эсбьерг. Как сообщает новостной портал компании, вырабатываемая энергия будет поддерживать работу дата-центра Apple в Виборге, а ее излишки - направляться в датскую энергосеть.
"Борьба с изменениями климата требует принятия срочных решений, и наши планы относительно ЦОД в Дании - это ответ вызовам нового времени. Инвестиции в экологически чистую энергию способствуют росту инноваций, которые, в свою очередь, создают рабочие места и работают на благо общества", - сказала вице-президент Apple по охране окружающей среды Лиза Джексон.
Расположенные недалеко от датского города Эсбьерг 200-метровые турбины, как ожидается, будут вырабатывать до 62 ГВт ч электроэнергии в год - достаточное количество для обеспечения энергией почти 20 тыс. домохозяйств. Большая часть генерируемой энергии будет использоваться для питания центра обработки данных Apple в Виборге площадью 45 тыс. кв. м. В настоящее время этот дата-центр обеспечивает устойчивость сети и выполняет функции хранилища данных, а также поддерживает работу Apple App Store, Apple Music, iMessage, Siri и других сервисов в Европе.
Ожидается, что данная инициатива поможет Apple продвинуться к достижению цели по обеспечению углеродной нейтральности к 2030 г.
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