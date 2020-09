Блок No 1 АЭС Барака (Barakah), строящейся в регионе Аль-Дафра (Al Dhafrah) в Абу-Даби (Abu Dhabi), присоединен к национальной электрической сети и начал выдавать энергию.

АЭС Барака установленной мощностью 5,6 ГВт состоит из четырех водо-водяных ядерных реакторов APR1400 мощностью 1 400 МВт каждый, разработанных Корейской электроэнергетической корпорацией (Korea Electric Power Corporation, KEPCO). Разработчиком проекта стоимостью $ 20 млрд и будущим оператором АЭС Барака, контракт на строительство которой был подписан в декабре 2009 г., является совместное предприятие Nawah Energy в составе атомной корпорации ОАЭ Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) и KEPCO. Для присоединения АЭС Барака к национальной электрической сети компанией Abu Dhabi Transmission and Despatch Company (Transco) была построена ВЛ 400 кВ протяженностью 952 км.

Лицензия на эксплуатацию энергоблока No 1 АЭС Барака была выдана регулятором в ядерной энергетике ОАЭ – Федеральным агентством по ядерному регулированию (Federal Authority for Nuclear Regulation, FANR) в феврале 2020 г., загрузка ядерного топлива завершена в марте 2020 г., а пуск энергоблока состоялся в конце июля того же года. В настоящее время Nawah Energy проводит тестирование энергоблока, постепенно увеличивая уровень мощности нагрузки (Power Ascension Testing). Надзор за тестированием осуществляется FANR совместно с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ (International Atomic Energy Agency, IAEA) и Всемирной ассоциацией операторов АЭС (World Association of Nuclear Operators).

В июле 2020 г. было объявлено о завершении строительства энергоблока No 2, строительство блоков No 3 и No 4 завершено на 93% и 86% соответственно. Строительство и ввод в эксплуатацию АЭС Барака осуществлялось в строгом соответствии с нормативными требованиями и самыми высокими международными стандартами качества и безопасности ядерной энергетики. После ввода в коммерческую эксплуатацию АЭС Барака сможет обеспечить 25% общего электропотребления в ОАЭ. Реализация проекта будет содействовать диверсификации национальной экономики и формированию устойчивой атомной отрасли согласно Программе ОАЭ по мирному освоению атома (UAE Peaceful Nuclear Energy Program).

