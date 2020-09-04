Пожар в медоварне тушили пять пожарных частей Курска

3 сентября в Службу спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании, расположенном на улице Станционной.

Уже через несколько минут на место происшествия прибыли первые боевые расчеты. Было установлено, что горит открытым пламенем кровля здания на площади порядка 300 квадратных метров.

Как выяснилось, персонал объекта пытался своими силами ликвидировать возникшее возгорание, в результате чего, были упущены драгоценные минуты. По прибытии подразделения пожарной охраны еще некоторое время не могли приступить к тушению, так как здание было не обесточено.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный поезд Орловско-Курского региона МЖД. От него была проложена магистральная линия в целях обеспечения бесперебойной подачи воды. Стоит отметить, что поезд используется для ликвидации пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров.

На месте пожара работали огнеборцы пяти пожарных частей Главного управления МЧС России по Курской области, Противопожарной службы Курской области, аварийно-спасательное формирование г. Курска, аварийно-спасательная служба Курской области, полиция, скорая медицинская помощь, работники электросетей. Всего 44 человека и 22 единицы техники.

Позже стало известно, что горело здание медоварни, которая известна из пределами региона. В результате пожара полностью выгорел мансардный этаж здания, повреждены потолочное перекрытие и стены первого этажа. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины пожара выясняются. По предварительной версии — короткое замыкание вводного электрического кабеля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.