С днем рождения, Москва!

ГК «Москабельмет» поздравляет столицу с особенно теплыми чувствами. Ведь с ней, с ее развитием непрерывно связана вся история предприятия. В шести километрах от Кремля вот уже 125 лет «Москабельмет» производит кабели для главных объектов московской инфраструктуры. Поставляет продукцию для строительства больниц, жилых домов, спортивных сооружений. А главное — с кабелями, выпущенными здесь, 85 лет назад начал работу Московский метрополитен. Можно смело сказать, что вместе со столицей «Москабельмет» пишет ее современную историю.

Но история не обходится без сложных периодов. И тогда Москва как самый крупный город России и эпицентр пассажиропотока страны принимает на себя основной удар. Так случилось и в этом году, который мы все запомним как странный и очень нелегкий. Но одновременно с этим он запомнится как год необычайной стойкости, благодаря которой Москва гордо преодолевала и продолжает преодолевать все трудности пандемии. В этом заслуга и руководства столицы, и простых жителей, и, конечно же, работников московской промышленности. Сплотившись, проявив характер, инициативность и чувство ответственности, вместе они смогли справиться, выстоять и продолжить движение вперед с новыми силами.

Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»:

«Желаю любимой столице продолжать активно развиваться, увеличивать экспорт продукции, выпускаемой на промышленных предприятиях города, укреплять связи с партнерами и сообществами, чтобы таким образом строить новое, крепкое, надежное будущее. Пусть все трудности, с которыми во время пандемии столкнулась Москва, останутся позади. Чтобы внести свой вклад в эту борьбу, мы в ГК «Москабельмет» продолжаем трудиться на благо города и всей России, выпуская качественную кабельную продукцию — для света, тепла, бесперебойной связи, комфорта и безопасности Москвы, ее жителей и гостей».

Ну и какой же день рождения без открытки? «Москабельмет» приготовил свою, особенную — в видеоформате. Предлагаем ее посмотреть и вместе с другими промышленниками Москвы поздравить друг друга с Днем города!