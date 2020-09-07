Системный оператор ОЭС Украины НЭК «Укрэнерго» и венгерский оператор передающей сети MAVIR ZRt. впервые заключили договор о поставках электроэнергии в рамках оказания аварийной взаимопомощи. Договор предоставляет сторонам возможность взаимно поставлять электроэнергию между своими областями регулирования частоты и перетоков для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций в энергосистемах.

Заключение договоров об аварийной взаимопомощи между смежными системными операторами (операторами передающей сети) для создания дополнительных резервных механизмов предусмотрено общими правилами ENTSO-E. Эти меры будут способствовать обеспечению надежности функционирования смежных энергосистем в условиях параллельной работы «острова Бурштынской ТЭС» с энергообъединением ENTSO-E. Аварийная помощь от сопредельных стран предоставляется в случаях, когда принятых мер и резервов недостаточно для того, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничить энергоснабжение потребителей.

Договор между НЭК «Укрэнерго» и MAVIR определяет условия предоставления аварийной помощи и процедуру активации резервов. В частности, максимальная мощность аварийной помощи составляет до 200 МВт. Величина аварийной помощи может быть увеличена более 200 МВт по взаимному согласию сторон, если есть адекватные технические возможности, достаточные резервы мощности и пропускная способность трансграничных соединений. Пропускная способность для целей оказания аварийной помощи заранее не резервируется.За последние несколько лет НЭК «Укрэнерго» совместно с MAVIR реализовали ряд важных для обеспечения надежности поставок электроэнергии инициатив. В частности, реализованы проекты по заведению ВЛ 750 кВ Западноукраинская - Альбертирша и ВЛ 400 кВ Мукачево - Шайосегед на построенную венгерским системным оператором ПС 750/400 кВ Саболчбака, НЭК «Укрэнерго» заменены трансформаторы тока на ПС Мукачево, организованы дополнительные каналы связи и проведена модернизация коммуникационного оборудования, а также заключено соглашение по эксплуатации в соответствии с новыми правилами ENTSO-Е. В августе 2019 г. НЭК «Укрэнерго» заключило договор об оказании аварийной взаимопомощи с польским системным оператором PSE.

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