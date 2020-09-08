Энергетики Владимирэнерго осуществили технологическое присоединение фельдшерско-акушерских пунктов к электросетям в селах Каменка, Чеково, Сорогужино, Сосновый Бор и поселке Хвойный Юрьев-Польского района Владимирской области.

Заявки на техприсоединение объектов к сетям владимирского филиала компании «Россети Центр и Приволжье» поступили от Юрьев-Польской центральной районной больницы. Общий объем предоставленной объектам здравоохранения мощности составил более 163 кВт.

В перспективе более 1800 жителей данных населенных пунктов смогут своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь.

«Качественное и надежное электроснабжение учреждений здравоохранения было и остается для нас неизменным приоритетом и важной социальной функцией. Своевременно и в полном объеме исполняя обязательства по их присоединению к электрическим сетям, мы вносим вклад в обеспечение социальных потребностей Владимирской области, содействуем реализации направленных на это федеральных программ; создаем условия для оказания медицинской помощи в районах региона», – подчеркнул директор «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» Иван Янин.

Энергокомпания постоянно совершенствует свои клиентские сервисы. Проводя регулярные встречи с представителями малого и среднего бизнеса, специалисты «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» стремятся сделать процесс технологического присоединения прозрачным и понятным. Энергетики прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям.

Владимирэнерго активно развивает направление клиентской деятельности обслуживания потребителей и предлагает перечень дополнительных услуг в рамках обслуживания электросетевого хозяйства. Квалифицированный персонал с большим опытом проводит работы в строгом соответствии всем техническим нормам и требованиям. Энергетики оснащены специализированной техникой, всеми необходимыми допусками и лицензиями, материалами, позволяющими выполнять работы любой сложности. Более подробная информация на сайте «Россети Центр и Приволжье» - http://www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям» - «Дополнительные услуги», а также по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-0-220.