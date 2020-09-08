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Компания "Россети Московский регион" приступила к монтажу нового оборудования на подстанции 220 кВ "Хованская" в ТиНАО

Компания Россети Московский регион приступила к монтажу нового оборудования на подстанции 220 кВ Хованская в ТиНАО

8 сентября 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Московский регион, МОЭСК

В рамках второго этапа строительства подстанции (ПС) 220 кВ «Хованская» в ТиНАО энергетики компании «Россети Московский регион» монтируют новое электрооборудование класса напряжения 10 кВ. 

В настоящий момент ведется строительство здания комплектного распределительного устройства 10 кВ с вакуумными выключателями, рассчитанное на 28 линейных ячеек, токоограничивающих реакторов и взрывобезопасных необслуживаемых ограничителей от перенапряжений с полимерной изоляцией. Завершена установка четырех линейных регулировочных трансформаторов мощностью 63 MBA каждый. До конца 2021 года энергетики планируют завести в открытое распределительное устройство ОРУ-220 кВ кабельные линии 220 кВ «Никулино - Хованская 1, 2».

Напомним, ПС «Хованская» была торжественно открыта в октябре прошлого года и стала самым мощным питающим центром Новой Москвы. Сейчас подстанция обеспечивает надежное электроснабжение социально и экономически значимых объектов в ТиНАО, в частности: городскую клиническую больницу № 40 в п. Коммунарка, строящиеся станции метро Коммунарской линии и жилые комплексы с разнообразными социальными и инфраструктурными объектами. В ближайшие несколько лет  ПС «Хованская» обеспечит более 60 МВт мощности для таких крупных девелоперов как ООО «МИЦ» и «А 101».

«Территории Троицкого и Новомосковского административных округов активно развиваются, лидирую в столичном регионе по уровню дорожного и жилищного строительства. Задача энергетиков – обеспечить высокие стандарты  надежности и качества энергоснабжения объектов и сформировать профицит мощности для подключения новых потребителей», – отметил первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

Справочно:

В данный момент  в ТиНАО проживает более 230 тыс. человек, площадь не застроенных пространств – более 40 тыс. га. К 2035 году численность населения ТиНАО может возрасти до 1,5 млн.

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