"Автоматика" переводит ЖКХ на "цифру"

Компания «ПО «Электроприбор», входящая в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, совместно с технологическим партнером ООО «Милур ИС» представила интеллектуальные приборы учета электроэнергии губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и представителям строительных организаций региона. По словам губернатора, использование решений «Электроприбора» оптимально для внедрения в многоквартирные и частные дома Пензенской области.

В конце августа 2020 года в Пензе состоялась серия рабочих встреч, посвященных внедрению интеллектуальных приборов учета электроэнергии в системы энергоснабжения жилых комплексов и домов Пензенской области. Во встречах приняли участие губернатор Пензенской области, представители Ассоциации пензенских строителей, энергосбытовой компании ООО «ТНС Энерго» и промышленных организаций.

В соответствии с постановлением правительства РФ с 1 июля 2020 года необходимо устанавливать новые интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Обязанность установки и эксплуатации новых приборов возлагается не на потребителей, а на сетевые и энергосбытовые компании.

В ходе встреч компания «ПО «Электроприбор» продемонстрировала приборы учета электроэнергии, предназначенные для организации многотарифной регистрации потребления электрической энергии в многоквартирных и частных домах. Решения используются как автономно, так и в составе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии на территории Российской Федерации. Они отличаются пожаробезопасностью (корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение), надежностью и качеством (российская разработка и отечественная элементная база) и имеют гарантийное обслуживание.

«Концерн «Автоматика» продолжает оснащать регионы высокотехнологичным энергетическим оборудованием собственного производства и расширять географию поставок. Наша продукция гарантирует надежность и удобство эксплуатации инфраструктуры как для поставщиков, так и для потребителей электроэнергии. Внедрение системы умного учета электроэнергии позволит сэкономить энергоресурсы, а также контролировать распределение энергетических потоков», – рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Фото: концерн «Автоматика»