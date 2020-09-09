8 сентября в офисе управляющей компании ГК «Akron Holding» в Тольятти сотрудниками Следственного комитета г. Москвы были проведены оперативно-розыскные действия в связи с выездной налоговой проверкой в отношении одной из компании холдинга. О проверке мы ранее сообщали на портале RusCable.Ru - СК РФ проводит обыски в АО "Холдинг Акрон"

8/09/10 Следственный комитет РФ начал обыски в сразу в нескольких офисах компании АО "Холдинг Акрон". По имеющейся информации обыски проходят в Москве, Самаре и Тольятти. Поводом для проведения обысков в холдинговой компании стало возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора одной из компаний, входящих в AKRON HOLDING, – ООО "Самарская металлоломная компания" (ООО "СамМетКом"). В августе 2019 года ФНС России провела в ООО "СамМетКом" выездную налоговую проверку, по итогам которой была выявлена недоимка налога на прибыль и НДС на общую сумму почти 400 млн рублей. Однако речь может идти о более крупной сумме недоплаченных налогов – до 12 млрд рублей. По итогам налоговой проверки СК РФ 4 августа 2020 года возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО "СамМетКом" Андрея Маслова по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, совершенное в особо крупном размере"). AKRON HOLDING, генеральным директором и бенефициарным владельцем которого является известный самарский бизнесмен Павел Морозов, является крупнейшим в России независимым вертикально-интегрированным металлургическим холдингом. В структуру холдинга входят 38 производственных компаний и 108 производственно-складских центров, расположенных в трех федеральных округах России. В настоящее время вопросы у следствия возникли только к одной из этих компаний.

Редакция портала RusCable.Ru получила пресс-релиз и официальный комментарий от представителя пресс-службы ГК «Akron Holding» Алексея Семенова.

Пресс-релиз ГК «Akron Holding» / 08.09.2020

8 сентября в офисе управляющей компании ГК «Akron Holding» в Тольятти сотрудниками Следственного комитета г. Москвы были проведены оперативно-розыскные действия в связи с выездной налоговой проверкой в отношении одной из компании холдинга.

В результате проведенных следственных мероприятий, деятельность всей компании в этот день была полностью парализована.

Решение по результатам выездной налоговой проверки в отношении нашей дочерней компании еще не вступило в силу. С выводами по результатам проверки мы категорически не согласны, они будут обжалованы в вышестоящем налоговом органе и в судебном порядке.

Руководство холдинга убеждено, что все ранее проводимые мероприятия налогового контроля в рамках проверки были достаточны для получения информации налоговым органом, поэтому мы считаем сегодняшние действия представителей следственных органов избыточными.

На данный момент все службы и предприятия холдинга работают в штатном режиме.

Справочная информация:

ГК AKRON HOLDING – российский промышленно-металлургический холдинг полного цикла, специализирующийся на заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств, бытовой техники и электроники. За 20 лет своей истории, тольяттинская компания прошла путь от регионального ломозаготовителя до крупнейшего в России независимого вертикально-интегрированного промышленно-металлургического холдинга. На сегодняшний день холдинг имеет в своем активе 11 металлургических заводов по производству продукции из вторичного металла, плоского проката, электротехнических изделий, а также кабельно-проводниковой продукции. Холдинг представлен в 22 регионах России и странах СНГ, штат компании около 8000 сотрудников. Футбольный клуб Акрон в сезоне 2020/21 представляет AKRON HOLDING и Самарскую область в ФНЛ.