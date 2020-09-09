Немецкая компания Nordex, производитель ветрогенераторов, начала установку ветровых турбин на материковом комплексе ветровой генерации Nysäter в Швеции. Суммарная мощность комплекса составит 474 МВт.

Наземный комплекс ветровой генерации Nysäter в составе ВЭС Hästkullen (307 МВт) и ВЭС Björnlandhöjden (167 МВт) сооружается в округе Vasternorrland, расположенном на балтийском побережье северной Швеции.Стоимость проекта составляет около € 500 млн, из которых € 375 млн предоставлено крупнейшим коммерческим банком Германии Norddeutsche Landesbank. После ввода в эксплуатацию Nysäter станет вторым по установленной мощности объектом наземной ветровой генерации в Швеции и одним из крупнейших в Европе.

Разработчиками проекта являются немецкая энергетическая компания E.ON и швейцарская инвестиционная компания Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), осуществляющая инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры. Доля CSEIP в проекте составляет 80%, а 20% принадлежит E.ON, которая в соответствии с соглашением об эксплуатации и техническом обслуживании станет оператором ветрокомплекса Nysäter.

Согласно контракту Nordex поставит и установит 104 турбины N149/4.0-4.5 и 10 турбин N131/3900. Турбины N149/4.0-4.5 базируются на технологической платформе DELTA4000, которая представляет собой ветровую турбину четвертого поколения Nordex. Турбина имеет регулируемую выходную мощность в диапазоне от 4 МВт до 4,5 МВт и является самой мощной наземной ветровой турбиной для регионов с низкой и средней скоростью ветра*. Площадь ометаемой поверхности турбины составляет 17 460 м², высота оси ротора в зависимости от места установки турбины может составлять 105 м, 125 м или 164 м, уровень шума колеблется в диапазоне 103,6 -106,1 дБА. Турбина N131/3900 имеет выходную мощность 3,9 МВт, площадь ометаемой поверхности составляет 13 478 м², высота оси ротора – 84 м или 134 м в зависимости от места установки, уровень шума – до 106,2 дБА. Завершить строительство комплекса Nysäter планируется в 2021 г.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy

* Средняя скорость ветра в зоне расположения ветрокомплекса Nysäter варьируется от 7,5 до 8 м/ сек.