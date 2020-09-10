Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) принял решение о предоставлении кредита в размере € 150 млн сроком на 15 лет ирландской компании по управлению строительством и обслуживанием передающих сетей ESB Networks* для реализации первого этапа национальной программы по установке интеллектуальных счетчиков электроэнергии. В рамках проекта, рассчитанного на 6 лет, ESB Networks будет установлено 2,4 млн счетчиков в домах, на фермах и предприятиях Ирландии к концу 2025 г.

Реализация проекта, которая осуществляется поэтапно, началась осенью 2019 г. в городах Корк (Cork), Лейиш (Laois) и Килдэр (Kildare). К концу 2020 г. в стране будет заменено 200 тыс. счетчиков электроэнергии, а в последующие пять лет будет ежегодно заменяться около 500 тыс. счетчиков. Поставщики электроэнергии начнут оказывать услуги потребителям с использованием интеллектуальных счетчиков начиная с 2021 г. Выполнение программы по установке интеллектуальных счетчиков электроэнергии будет способствовать реализации в Ирландии Национального плана по борьбе с изменениями климата (National Climate Action Plan), а также внесет значительный вклад в переход страны к низкоуглеродной энергетике.

Информационно-аналитический ресурс Industry Europe

* Входит в государственную электроэнергетическую группу компаний ESB Group (Electricity Supply Board).