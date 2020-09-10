 
Компании

Применения кабеля Voltex в программе "Квартирный вопрос" на НТВ

Применения кабеля Voltex в программе Квартирный вопрос на НТВ

10 сентября 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
259
Новости компании

На выходных вышли новые выпуски «Квартирного вопроса» и «Дачного Ответа», где кабель Орловского кабельного завода используется для восхитительной трансформации старых помещений в новые и безопасные комнаты для проживания семей.

Предлагаем всем дома взглянуть оба выпуска по ссылкам ниже:


А вам хотим посоветовать позаботиться о безопасности проводки в вашем доме и купить кабель Voltex с толстой жилой в интернет-магазине: https://voltex-cable.ru/, либо позвоним по телефоу +7 (4862) 44-24-51 !

Приятного просмотра!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ЗАО "Орловский кабельный завод"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Компания-производитель огнестойкого кабеля
Представители Профсоюза
В Алексеевском идёт строительство промышленной площадки
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно