Применения кабеля Voltex в программе "Квартирный вопрос" на НТВ

На выходных вышли новые выпуски «Квартирного вопроса» и «Дачного Ответа», где кабель Орловского кабельного завода используется для восхитительной трансформации старых помещений в новые и безопасные комнаты для проживания семей.

Предлагаем всем дома взглянуть оба выпуска по ссылкам ниже:



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Приятного просмотра!