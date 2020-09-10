21 августа в общественно-деловом научном журнале «Энергетическая политика» вышла статья «The Energy Trilemma Index как оценка энергетической безопасности» профессора РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, академика РАЕН, д.э.н. Алексея Мастепанова и ведущего инженера по научно-технической информации Института проблем нефти и газа РАН, к.ф.-м.н. Бориса Чигарева.

В статье анализируется применение в отраслевых и научных публикациях одного из наиболее известных комплексных индексов оценки состояния энергетической безопасности – World Energy Trilemma Index (Индекса энергетической трилеммы). Данный инструмент, разработанный МИРЭС, отражает индикаторы энергетической безопасности, энергетического равенства (наличия и доступности энергии для населения) и экологической устойчивости, учитывая при этом экономические и политические особенности каждой страны.

Авторы материала приходят к выводу, что использование индекса в открытых аналитических материалах - научных исследованиях и опубликованных по их результатам статьях встречается достаточно редко, допуская, что ограниченный научный интерес к инструменту обусловлен отсутствием доступа широкого круга пользователей к полным базам МИРЭС и детальному описанию методологии индекса. По итогам проведенного анализа А. Мастепанов и Б. Чигарев выдвигают идею создания под эгидой Минэнерго России как члена РНК МИРЭС рабочей группы по детальному изучению методики и методологии разработки индекса, что, по мнению авторов, позволило бы, в первую очередь, более эффективно отстаивать интересы нашей страны на международной арене.

Ознакомиться с материалом можно по ссылке.