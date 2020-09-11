Представители конгрессно-выставочной отрасли в Москве смогут восстановить докризисный объем выручки в 2021 году, при этом основной поддержкой для них станет возобновления авиасообщения для работы деловых кругов и сохранение субсидий на участие в выставках. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты бизнес-объединений и предприниматели.

Конгрессно-выставочная деятельность в столице возобновлена с 4 сентября при условии соблюдения всех требований санитарной безопасности. Деятельность по организации конгрессов и выставок входит в список 12 отраслей, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, что дает возможность отраслевым компаниям получать адресную господдержку.

Барометр деловой активности

По самым оптимистичным прогнозам, о полном восстановлении отрасли можно будет говорить только к концу следующего года, при условии неповторения волн коронавируса, сказал ТАСС директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Селиванов.

Он отметил, что из-за ограничений конгрессно-выставочная деятельность в Москве была заблокирована на 100% с середины марта по август, а "ущерб отрасли можно оценить в 70-80% годового объема". По его словам, при подготовке выставок осеннего сезона наблюдается ситуация, что они заполняются на 30-40% от традиционного масштаба.

Селиванов считает, что это связано как минимум с тремя факторами: невозможностью участия в мероприятиях в полном объеме международных игроков из-за закрытых границ, отсутствием денежных средств на участие в выставках, боязни заразиться коронавирусом.

Столица всегда привлекала специалистов по организации конгрессов и выставок из других городов, однако в период пандемии многие предпочли вернуться в свои регионы, сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. В связи с этим в отрасли высказывали обеспокоенность возможным дефицитом кадров и снижением качества организации мероприятий, уточнила она.

"Думаю, что будет небольшой провал именно по специалистам, но так как отрасль консолидирована, то компании друг другу помогут со специалистами", - уверена Минеева.

Генеральный директор компании Reed Exhibitions Russia Анна Дычева-Смирнова считает, что конгрессно-выставочная отрасль - "барометр деловой активности".

"Если падает локальная экономика или какие-то проблемы испытывает определенная отрасль, то это отражается на нашей деятельности. Ведь выставки проводятся по отраслям и придают импульс каждой, будь то парфюмерия, будь то ресторанный бизнес, будь то промышленность. Поэтому возобновление деятельности в Москве по сути является знаком возобновления деловой активности в целом", - сказала она.

Период восстановления

Практически все выставки сейчас заполняются лишь на 50%, при этом выставочные площади на мероприятиях, которые не являются топовыми, могут заполняться лишь на треть, сказала ТАСС сооснователь международной выставки в индустрии гостеприимства PIR Expo Елена Меркулова. Она полагает, что говорить о восстановлении можно будет лишь в следующем году, и то это будет зависеть от открытия границ между странами и эпидемиологической ситуации в стране.

"Сейчас выставочникам и другим отраслям очень сильно мешают возникающие слухи о второй волне коронавируса. Это нервирует людей в компаниях, а мы много времени тратим на то, чтобы их успокоить", - призналась она.

Управляющий партнер компании Upjet, работающей в ивент-индустрии, Максим Бойтан полагает, что восстановление возможно "не раньше, чем через полгода".

"Ровно на тот срок, на который была приостановлена деятельность компании. С марта по конец августа была полная заморозка деятельности, и только сейчас начались какие-то движения, и пойдут наработки на будущие периоды", - пояснил он.

Субсидии и открытые границы

Основным механизмом государственной поддержки для предпринимателей из отрасли могут стать субсидии компаниям по участию в выставках, отметил Селиванов.

"Мы понимаем, что "коронакризис" повлиял на финансовое состояние предприятий как из крупного бизнеса, так и из малого и среднего в особенности. Зачастую финансовое положение не позволяет выделять достаточный бюджет для участия в конгрессно-выставочных мероприятиях", - объяснил он.

Предприниматели также считают востребованным механизм субсидирования участия в выставках, однако на первое место в списке поддержки отрасли ставят открытие границ между странами.

"Для нашей отрасли критично восстановление авиасообщения и свободного путешествия деловой аудитории для того, чтобы люди могли здесь заключать контракты, чтобы наши посетители имели возможность смотреть на достижения международных компаний", - отметила Дычева-Смирнова.

Также, по мнению предпринимателей, важным фактором по мере отступления коронавирусной инфекции станет снижение нагрузки на бизнес по расходам на выполнение санитарных норм.