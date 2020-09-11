Силовики задержали замглавы департамента Минпромторга

Задержан замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев, сообщили РБК в ведомстве.

«По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в Минпромторге.

В Замоскворецком суде сообщили РБК, что следствие попросило заключить Исаева под стражу.



Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. ЦНИИ «Электроника» — информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.



По данным системы СПАРК, ПАО «Аквасервис» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры (находится на стадии банкротства) и АО «Регистраторское общество «Статус». Гендиректором и бенефициаром компании указан Иван Курчатов.

8 сентября в Москве был задержан заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов, 10 сентября суд отправил его под арест. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму не менее 603 млн руб. По версии СК, он был организатором мошеннической схемы, с помощью которой были похищены деньги, выделенные на реализацию государственного контракта.

Фото: Антон Исаев (АПСС Россия / Youtube)