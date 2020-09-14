На учениях "Кавказ-2020" испытают экогенераторы

Участников стратегических учений «Кавказ-2020» обеспечат экологически чистой энергией, сообщили «Известиям» в Минобороны. В полях развернут ветряные генераторы и солнечные электростанции. От них будут получать энергию командные пункты, системы вооружения и военная техника, палаточные лагеря. В отличие от привычных дизельных генераторов новые системы электроснабжения не демаскируют позиции войск. Также новинки позволят сэкономить значительные средства,считают эксперты.

«На учениях можно будет проверить на практике, как солнечные и ветряные системы могут обеспечить потребности войск. А дизельное топливо, которое сэкономят эти источники энергии, лучше потратить на заправку боевых машин. В любом случае по итогам маневров будут написаны наставления и другие руководящие документы по применению солнечных и ветряных станций», — сказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Стратегические учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Как ранее сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу, в ходе маневров будут отрабатываться вопросы управления группировками войск в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.

Позднее замминистра обороны Александр Фомин уточнил, что во время учений будут задействованы группировки Сухопутных войск, авиации и ПВО, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. По его словам, в составе сухопутной группировки примут участие подразделения Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, а для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран.