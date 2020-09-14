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ПАО "Россети Волга" повысило надежность электроснабжения крупного производителя фосфорных удобрений

ПАО Россети Волга повысило надежность электроснабжения крупного производителя фосфорных удобрений

14 сентября 2020, 13:53
Рубрика: Модернизация
Метки: ФОСАГРО, АПАТИТ, РОССЕТИ

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Специалисты «Саратовских сетей», филиала ПАО «Россети Волга», отремонтировали воздушную линию электропередачи (ВЛ) 110 кВ Центральная – ЗФУ вторая цепь. ВЛ обеспечивает электроснабжение Балаковского филиала АО «Апатит» группы «ФосАгро», одного из лидеров по объемам выпуска фосфорсодержащих удобрений в Европе и единственного в стране производителя кормового монокальцийфосфата (эффективная пищевая добавка в рацион животных и птицы).

Энергетики заменили железобетонные стойки промежуточных опор, гасители вибрации, установили более 1,5 тыс. новых стеклянных изоляторов и птицезащитные устройства. Также выполнен ремонт стоек, фундаментов и регулировка тросовых оттяжек промежуточных железобетонных опор. Затраты на проведение ремонта составили более 2,6 млн рублей.

Ремонтные работы на линии электропередачи предусмотрены годовым планом эксплуатации и ремонтных работ ПАО «Россети Волга» и проведены в рамках подготовки электросетевого комплекса компании к работе в предстоящий осенне-зимний период 2020-2021 годов. 

 

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Компания: Россети Волга

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