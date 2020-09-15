Эстонцы сделали сверхбыстрый аккумулятор

Новый проект анонсировали стартап Skeleton Technologies из Эстонии и Технологический институт Карлсруэ в Германии.

Компания Skeleton Technologies, которая позиционирует себя как мировой лидер в производстве ультраконденсаторных аккумуляторов на основе графена, в сотрудничестве с одним из крупнейших научно-исследовательских и образовательных учреждений Германии, Технологическим институтом Карлсруэ, создала SuperBattery — графеновую батарею, способную полностью заряжаться за 15 секунд.

Особенностью SuperBattery является запатентованный Skeleton Technologies углеродный наноматериал Curved Graphene, позволяющий использовать в графеновой батарее высокую мощность и длительный срок службы суперконденсаторов. Создатели инновационного аккумулятора не раскрывают подробности о его конструкции, отмечая лишь, что SuperBattery объединяет в себе преимущества суперконденсаторов и классических литий-ионными аккумуляторов.

Эстонский стартап Skeleton Technologies официально объявил также о подписании письмо о намерениях на 1 млрд евро с неким неназванным пока ведущим производителем автомобилей для вывода новой технологии на рынок и применения в серийных электромобилях. Когда могут появиться первые автомобили с использованием в конструкции SuperBattery — не сообщается.

Напомним, ранее китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), выпускающая аккумуляторы для электромобилей для Tesla и Volkswagen, объявила о создании батареи, которая обладает заявленным ресурсом в 16 лет службы или 2 миллиона километров пробега. Новую батарею, которая уже получила название «вечной», производитель готов поставлять всем заинтересованным в технологии автопроизводителям.