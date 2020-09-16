 
За рубежом

Алюминиевый завод в Боснии и Герцеговине возобновляет производство ИА Красная Весна Читайте материал целиком по ссылке: https://rossaprimavera.ru/news/5beac52f

Алюминиевый завод в Боснии и Герцеговине возобновляет производство ИА Красная Весна Читайте материал целиком по ссылке: https://rossaprimavera.ru/news/5beac52f

16 сентября 2020, 11:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Abraham Group, Aluminij Industries doo

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
215

Работа по возрождению алюминиевого литейного завода ведется, и, согласно заявлениям Abraham Group, первые партии алюминия после перерыва в работе бывшего гиганта на более чем год ожидаются в ноябре этого года.

Представитель Abraham Group, арендовавшей алюминиевые заводы в апреле этого года, Фени сказал, что все положения подписанного соглашения должным образом соблюдаются. Таким образом, в августе была трудоустроена первая группа из 22 сотрудников, а в конце прошлой недели была выплачена первая зарплата в новой компании Aluminij Industries doo.

В сентябре будут наняты 52 работника, а в октябре — еще 6, что выполнит положение контракта о возвращении 80 рабочих на работу на первом этапе обновления производства. В настоящее время ведутся работы по очистке литейного цеха, осмотру существующего и установке нового оборудования. Литейный цех должен быть введен в эксплуатацию в течение 90 дней после найма первых рабочих, то есть не позднее 5 ноября, а первые партии алюминия на экспорт ожидаются в ноябре, заявила Abraham Group.

Что касается ситуации на мировом рынке алюминия, израильско-китайская группа заявляет, что рынок медленно восстанавливается, и в 2021 году ожидается дальнейшая стабилизация. Напоминаем, что производство компании Mostar’s Aluminij было остановлено 10 июля 2019 года после того, как компания была отключена от электросети из-за накопившейся задолженности более чем на 400 миллионов марок, и более 900 рабочих потеряли работу.

В апреле этого года MT Abraham Group и Aluminij dd Mostar подписали договор аренды заводов Aluminij, и бывший Aluminij теперь работает под названием Aluminij Industries doo.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: https://rossaprimavera.ru/

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
На реакторе ИТЭР продолжается монтаж российских шинопроводов
Вклад Hengtong в проект WindFloat Atlantic
Tesla реализует проект создания крупнейшей в Австралии виртуальной электростанции
Началось строительство крупнейшего в мире накопителя энергии в Калифорнии (США)
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели. Review #54
+