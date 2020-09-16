 
Модернизация

Псковские энергетики смогут проверять подземные кабели без раскопок

Псковские энергетики смогут проверять подземные кабели без раскопок

16 сентября 2020, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 

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Мобильную электролабораторию, которая позволяет найти и проверить подземную кабельную линию без раскопок, протестировали в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Северо-Запада»). Как сообщили  в пресс-службе компании, с помощью нового отечественного оборудования энергетики могут устанавливать маршрут подземных линий, определять расстояние до лежащего под землей кабеля, проверять состояние изоляции и находить повреждения. При этом испытания проводятся неразрушающими методами. Поэтому кабельные линии служат дольше, повышается надежность электроснабжения потребителей.

Лаборатория работает от сети малой мощности – 6 кВА. Для этого в комплекте предусмотрена автономная электростанция.

Источник: официальный Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

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