Мобильную электролабораторию, которая позволяет найти и проверить подземную кабельную линию без раскопок, протестировали в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Северо-Запада»). Как сообщили в пресс-службе компании, с помощью нового отечественного оборудования энергетики могут устанавливать маршрут подземных линий, определять расстояние до лежащего под землей кабеля, проверять состояние изоляции и находить повреждения. При этом испытания проводятся неразрушающими методами. Поэтому кабельные линии служат дольше, повышается надежность электроснабжения потребителей.

Лаборатория работает от сети малой мощности – 6 кВА. Для этого в комплекте предусмотрена автономная электростанция.

Источник: официальный Telegram-канал «Россети Северо-Запад»