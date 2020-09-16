ВЭБ.РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривают финансирование 19 проектов в Узбекистане на общую сумму в 542 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.

"В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 млрд руб., на рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 млрд руб.", - говорится в сообщении.

В ВЭБ также отметили, что 17 сентября в рамках бизнес-миссии в Ташкенте предприниматели и представители органов власти обсудят потенциальные экспортные проекты российско-узбекского сотрудничества. В переговорах примут участие представители финансового, телекоммуникационного, машиностроительного, транспортного, энергетического, медицинского и других секторов российской экономики, в том числе "Камаз", "Вымпелком", "Трансмашхолдинг", "Ланит", Газпромбанк, "Хевел", "Эйдос-Медицина", уточнили в ВЭБ.

Ранее заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер РФ Алексей Оверчук на переговорах в Ташкенте обсудили реализацию 104 инвестиционных проектов в сфере промышленной кооперации на общую сумму $5,8 млрд.