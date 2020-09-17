ABB и СИБУР выводят сотрудничество на новый уровень

Компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, и СИБУР, крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, начали работать на условиях прямого контракта.

Для ABB это возможность напрямую участвовать в конкурсных процедурах заказчика, гибко предлагая наиболее кастомизированные решения, в том числе за счёт поставок со своего липецкого завода.

Для компании СИБУР развитие партнёрства с ABB и прямой контракт означают снижение стоимости закупки оборудования и решений, сокращение сроков поставки, получение передовых технологий, прозрачность сделок.

"Заключение прямого контракта между ABB и СИБУР - часть стратегического плана развития взаимоотношений компаний. Проделана колоссальная работа большой команды специалистов ABB и СИБУРа, и теперь наш партнёр может быть уверен, что оборудование ABB поступит к нему согласно всем требованиям и на самых выгодных условиях, - отметил Александр Прудников, руководитель бизнеса "Электрооборудование" компании ABB в России. - Кроме того, российские промышленные лидеры ставят перед нами сверхзадачи, в их числе - реализация концепции цифрового производства, и мы рады им в этом помочь своим опытом и технологиями из портфеля цифровых решений ABB Ability".

"СИБУР стал первым среди крупных российских компаний, кто вышел на новый, стратегический уровень партнёрства с АВВ. Возможность прямого взаимодействия с одним из мировых лидеров в своей отрасли и привлечение накопленной ABB экспертизы к реализации наших проектов, открывают нам пространство для их дополнительной оптимизации, и как следствие - повышения эффективности и конкурентоспособности", - прокомментировал Павел Ляхович, член правления - управляющий директор ООО "СИБУР".

"На протяжении многих лет ABB и СИБУР являются стратегическими партнёрами и за время тесного сотрудничества совместно реализовали целый ряд проектов на существующих и вновь построенных объектах, таких как "ЗапСибНефтехим", "Воронежсинтезкаучук", "СИБУР Тобольск", "РусВинил", "СибурТюменьГаз", - добавляет Михаил Кирьянов, руководитель подразделения закупок материалов компании СИБУР.

Планируется, что следующим шагом станет заключение контрактов на сервисные услуги ABB и оказание консультаций. ABB и СИБУР подтверждают готовность развивать партнерство для реализации стратегически важных для России проектов.