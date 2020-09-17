ОДК создает новый двигатель для многоцелевых вертолетов

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех в рамках Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2020, которая проходит с 15 по 17 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, продемонстрировала новый газотурбинный турбовальный двигатель ВК-650В, который будет устанавливаться на многоцелевых вертолетах Ка-226Т, «Ансат-У» и VRT-500.

Взлетная мощность этой силовой установки достигает 650 л. с., в то же время на других режимах она может выдавать от 400 до 750 л. с. Для серийного выпуска ВК-650В будут использоваться детали только российского производства. Новый двигатель превосходит по своим характеристикам все имеющиеся аналоги.

Начало разработки ВК-650В в сентябре 2019 года анонсировал заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. Головным разработчиком выступило санкт-петербургское предприятие «ОДК-Климов». Как отметил заместитель главного конструктора предприятия Карен Малев, до конца года будет завершено изготовление двигателя-демонстратора, а в следующем компания выпустит три опытных образца для испытаний.

Конструкторы постарались создать простую и надежную конструкцию с минимальной стоимостью жизненного цикла. На базе решений, которые заложены в этот двигатель, может появиться семейство силовых установок мощностью от 500 до 700 л. с.

Помимо модели ВК-650В, которая будет устанавливаться на вертолетах легкого класса Ка-226Т, «Ансат-У» и VRT-500, ОДК создает базовый двигатель ВК-1600, предназначенный для среднего многофункционального Ка-62.