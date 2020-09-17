ОДК создает новый двигатель для многоцелевых вертолетов

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС на OMR
17 сентября 2020, 14:20
Рубрика: Инновации
Метки: РОСТЕХ
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех в рамках Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2020, которая проходит с 15 по 17 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, продемонстрировала новый газотурбинный турбовальный двигатель ВК-650В, который будет устанавливаться на многоцелевых вертолетах Ка-226Т, «Ансат-У» и VRT-500.
Взлетная мощность этой силовой установки достигает 650 л. с., в то же время на других режимах она может выдавать от 400 до 750 л. с. Для серийного выпуска ВК-650В будут использоваться детали только российского производства. Новый двигатель превосходит по своим характеристикам все имеющиеся аналоги.
Начало разработки ВК-650В в сентябре 2019 года анонсировал заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. Головным разработчиком выступило санкт-петербургское предприятие «ОДК-Климов». Как отметил заместитель главного конструктора предприятия Карен Малев, до конца года будет завершено изготовление двигателя-демонстратора, а в следующем компания выпустит три опытных образца для испытаний.
Конструкторы постарались создать простую и надежную конструкцию с минимальной стоимостью жизненного цикла. На базе решений, которые заложены в этот двигатель, может появиться семейство силовых установок мощностью от 500 до 700 л. с.
Помимо модели ВК-650В, которая будет устанавливаться на вертолетах легкого класса Ка-226Т, «Ансат-У» и VRT-500, ОДК создает базовый двигатель ВК-1600, предназначенный для среднего многофункционального Ка-62.
«На ОДК создается новая линейка двигателей: ВК-650В в классе мощности 400–700 л.с., а также ВК-1600В в классе мощности 1300–1700 л.с. Мощность первого двигателя позволит применять его в составе вертолетов Ка-226, «Ансат» и VRT-500, второй предназначен для вертолета Ка-62. Это будут совершенно новые, современные силовые установки, разработанные с учетом требований мирового рынка как по техническим характеристикам, так и по стоимости жизненного цикла», – отмечал в интервью первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. По его словам, по ВК-650В планируется провести сертификацию в 2023 году. На это же время запланировано сертифицировать и ВК-1600В.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter