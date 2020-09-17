Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

Опытно-конструкторские работы по созданию новой версии самолета SSJ 100 (модификация SSJ New) планируется завершить в 2023 году, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Разработка нового SSJ 100 ведется в соответствии с поручением президента РФ от 25 января 2018 года и направлена на импортозамещение иностранных компонентов - бортовых систем и агрегатов. Плановый срок завершения опытно-конструкторских работ - 2023 год. Потом планируется начать летные испытания. Создание самолета потребует прохождения новой сертификации - отдельных систем, всего самолета, а также сертификации предприятия-производителя", - сообщили в аппарате.

Ранее сообщалось, что разработка самолета обойдется в 120-130 млрд рублей.

Самолет SSJ New - модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг РФ инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Планируется, что доля российских компонентов составит 50-60%. Одновременно с импортозамещением компонентов будут также совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.